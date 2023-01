Sky – Milan, Maldini e Massara a confronto con Furlani dopo il ko col Sassuolo

La società si riunisce per trovare la soluzione a questo momento complicato: la squadra si ritroverà martedì a Milanello

Il ko di oggi pomeriggio contro il Sassuolo non può esser sorvolato in maniera banale dalla dirigenza del Milan, che sta cercando di capire cosa sia accaduto alla squadra. A questo punto c’è da capire come risolvere una situazione sempre più delicata.

Il Milan oggi è stato travolto per 2-5 dal Sassuolo nel lunch match delle 12:30. Un risultato clamoroso che si va ad aggiungere alle altre sconfitte pesanti contro l’Inter in Supercoppa e con la Lazio martedì scorso all’Olimpico. La squadra di Pioli è andata in confusione più totale e sembra incapace di reagire a questo momento di grande difficoltà.

I rossoneri non riescono più ad avere il giusto equilibrio in campo e basta poco perché la squadra perda solidità e diventi fragile. Tanti errori di concentrazione e letture sbagliate, che non vanno assolutamente bene. “Dobbiamo lavorare di più e serve reagire”, ha spiegato Olivier Giroud a fine match, inserendosi tra i colpevoli di questa situazione.

Nessun cambio nel programma della prossima settimana

Sky, nel frattempo, riferisce che al termine della sfida di oggi è andato in scena un lungo confronto tra Paolo Maldini, Ricky Massara e l’amministratore delegato Giorgio Furlani.

Nel corso della riunione si è analizzata questa difficile situazione che sta vivendo la squadra, per capire quali sono i passi da compiere. Soprattutto visto e considerato che fra soli sette giorni c’è un’altra partita importantissima per il Diavolo, ovvero il derby contro l’Inter di Simone Inzaghi. Urge di certo qualche provvedimento per invertire la rotta.

Pioli ha già pensato a un cambio modulo e lo ha affermato a fine partita, ma i problemi sono solo tattici e anche la dirigenza sta pensando a come intervenire. Intanto però non verranno apportate modifiche al programma. Per cui domani è stato confermato il giorno di riposo, con la squadra che si ritroverà martedì con il pranzo obbligatorio a Milanello. Nello stesso giorno si riprenderanno dunque gli allenamenti.