Zaniolo attende il Milan, i tifosi della Roma attaccano: “Traditore” – FOTO

Zaniolo vuole lasciare la Roma e il Milan rimane la sua prima scelta: intanto alcuni tifosi giallorossi lo hanno attaccato con uno striscione in città.

Da diversi giorni è nota la rottura tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Il giocatore ha chiesto di essere ceduto e il club giallorosso si è attivato per accontentarlo, ma anche per incassare più soldi possibili dalla sua vendita.

L’ex Inter ha un contratto che scade a giugno 2024 e il Bournemouth ha formulato un’offerta da 30 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% su una futura rivendita. La Roma l’ha accettata, però il Zaniolo no. Non è convinto del trasferimento nella squadra che occupa il terzultimo posto in Premier League e che gli ha proposto un contratto da circa 5 milioni netti a stagione.

La Gazzetta dello Sport conferma che la società giallorossa è furiosa per tale rifiuto. Quei 30 milioni sarebbero molto utili al bilancio, dato che consentirebbero anche di realizzare una corposa plusvalenza, e possono essere reinvestiti in parte per l’acquisto di un sostituto. Hakim Ziyech del Chelsea è l’obiettivo principale del direttore sportivo Tiago Pinto.

Calciomercato Milan, nuovo tentativo per Zaniolo?

La Roma ha già fatto intendere al calciatore che se non accetta il trasferimento al Bournemouth resterà ai margini della squadra. Non può essere messo fuori rosa, però sarà un separato in casa. Si sta già allenando in un campo separato insieme a Karsdorp, un altro che ha rotto con l’ambiente. E c’è anche il pensiero di continuare così non solo fino a fine stagione, ma fino a giugno 2024 quando gli scadrà il contratto. Difficile che ciò accada, però la dirigenza giallorossa è veramente arrabbiata.

Il Milan rimane sempre la preferenza di Zaniolo e La Gazzetta dello Sport non esclude che i rossoneri possano fare un nuovo tentativo prima della fine di questa finestra invernale del calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara sono disposti a parlare con Tiago Pinto nuovamente, ma solo se c’è la possibilità di fare un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione alla prossima Champions League.

Il Milan non può fare un’offerta simile a quella del Bournemouth. Se l’ex Inter dovesse rimanere nella capitale, è possibile che la dirigenza rossonera si faccia avanti a giugno-luglio. Considerata la scadenza contrattuale ravvicinata, il prezzo inevitabilmente si abbasserà.

Zaniolo, striscione dei tifosi della Roma

Oltre alla società, anche i tifosi della Roma sono infuriati con Zaniolo. Non hanno gradito i suoi comportamenti di queste settimane e lo hanno pesantemente criticato sui social network. Ma non solo…

Nella notte tra sabato e domenica è apparso uno striscione sul ponte pedonale che sovrasta via degli Annibaldi, vicino al Colosseo. C’è scritto: “Traditore mer*a senza onore“. Una zona non causale, visto che già in passato alcuni gruppi della Curva Sud giallorossa avevano esposto degli striscioni.