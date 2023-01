Calciomercato Milan, colpo Saint-Maximin: l’annuncio di Howe

Howe, allenatore del Newcastle United, risponde ai rumors inerenti un possibile trasferimento di Saint-Maximin: il francese piace al Milan.

Manca ormai pochissimo alla fine della sessione invernale del calciomercato e i tifosi del Milan sperano che arrivi almeno un colpo. Però con così poco tempo a disposizione è difficile immaginare un rinforzo di livello, anche perché comunque il budget a disposizione è limitato.

Paolo Maldini e Frederic Massara avevano detto che avrebbero valutato eventuali occasioni, ma avevano anche fatto capire chiaramente che non bisognava aspettarsi nulla in entrata. È possibile che dopo il colombiano Devis Vasquez non arrivi nessun volto nuovo a Milanello.

È stato fatto un tentativo per Nicolò Zaniolo, senza trovare un accordo con la Roma, e si parla anche del giovane cileno Dario Osorio dell’Universidad de Chile. Considerando la situazione attuale della squadra di Stefano Pioli, qualcosa andrebbe fatto per rinforzarla. Però non ci facciamo illusioni di alcun tipo.

Calciomercato Milan, idea Saint-Maximin: risponde Howe

Un altro nome accostato al Milan è quello di Allan Saint-Maximin, un esterno sinistro offensivo che può giocare anche a destra e da seconda punta in caso di necessità. Lo voleva già Leonardo nel gennaio 2019, quando il francese giocava nel Nizza e la trattativa poi non andò a buon fin.

Eddie Howe said he did not want Allan Saint-Maximin to leave in this window. AC Milan have asked about him in recent days #nufc — Lee Ryder (@lee_ryder) January 30, 2023

Saint-Maximin ha perso spazio nel Newcastle United e per questo si è parlato di una sua possibile cessione. È stato proposto al Milan, che ora non può fare investimenti consistenti e che al massimo avrebbe potuto fare un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore piace alla coppia Maldini-Massara, però in questo mercato invernale non se ne farà nulla.

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, è stato chiaro nella conferenza stampa di oggi nell’affermare che l’esterno francese non si muoverà. Ha escluso categoricamente una sua partenza. Crede ancora in lui e non ci sarà nessun trasferimento da qui a domani.

Saint-Maximin per sostituire Leao?

Il Milan nel ruolo di Saint-Maximin ha come titolare Rafael Leao, il cui contratto scade a giugno 2024. La trattativa per il rinnovo non sta decollando, dopo che le parti sembravano essersi un po’ avvicinate nelle scorse settimane.

Se non verrà trovato un accordo, la dirigenza rossonera sarà costretto a venderlo entro la prossima finestra estiva del calciomercato. Nel caso, sarà fondamentale ricavare il più possibile e anche trovare un sostituto all’altezza. Per caratteristiche tecnico-tattiche uno come Saint-Maximin potrebbe essere adatto, però il francese è uno che segna pochi gol e questo è un suo grande difetto che si porta avanti da sempre.