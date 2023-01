Dal tormentone Milan all’Udinese: colpo a sorpresa dei friulani

L’Udinese ha chiuso l’ennesimo colpo a sorpresa. I friulani sono pronti ad accogliere il nuovo gioiello: è un tormentone rossonero

A volte ritornano. Ci sono giocatori che entrano nel giro del calcio mondiale per poi defilarsi senza troppe spiegazioni, salvo poi tornare sotto i riflettori quando meno ce lo si aspetta. E’ il caso di un ex obbiettivo del Milan, a lungo nel radar dei rossoneri.

Tra i club che sicuramente hanno dimostrato di lavorare meglio in Italia c’è l’Udinese. I friulani sin qui stanno disputando un campionato straordinario, che li vede al 7 posto in classifica. Merito di uno scouting che nel corso degli anni ha saputo scovare e lanciare moltissimi giocatori di talento.

L’ultimo colpo di genio della bottega del presidente Pozzo più che una mossa verso il futuro sembra un ritorno al passato…in particolare al passato del Milan. I friulani starebbero infatti puntando un giocatore a lungo seguito dai rossoneri.

Thauvin e il Milan: una lunga rincorsa mai portata a termine

Era Gennaio del 2021 e il Milan sembrava essere ad un passo dall’acquisto di Florian Thauvin. L’esterno francese, allora in forza al Marsiglia, all’epoca era uno dei nomi più di rilievo della League 1, e, in scadenza di contratto con il suo club, sembrava intenzionato a provare una nuova avventura. Tutto sembrava apparecchiato per il suo arrivo a Milano, ma alla fine non se ne fece niente.

Fu lo stesso giocatore a svelare che il Milan non chiuse l’accordo perché non conosceva ancora qualche budget avrebbe avuto per il mercato e se si sarebbe qualificato alla Champions League. Era un altro Milan, un Milan pre-scudetto con certezze diverse da quelle di ora. Il giocatore, alla fine, scaduto il contratto si accasò al Tigres, in Messico. Dopo due stagioni in America, chiuse con 38 presenze e 8 gol, il giocatore è pronto a sbarcare nel nostro campionato.

Thauvin, accordo con l’Udinese: pronto alla visite

Thauvin è infatti svincolato dal suo contratto con il Tigres, e proprio l’Udinese si sarebbe accaparrata le prestazioni del trentenne giocatore, che tanto bene ha fatto in Francia. Il giocatore, come riportato da Gianluca di Marzio, sarà presto in Italia per le visite mediche e firme di rito. Tutto insomma è pronto per il suo arrivo in Serie A. L’Udinese, insomma, intende continuare il suo sin qui importante campionato aggiungendo un elemento di spessore.

Thauvin, dal canto suo, ha la possibilità di tornare in Europa, in uno dei massimi campionati, e tornare alla ribalta internazionale dopo alcuni anni in cui è stato defilato . Chissà se riuscirà a farsi rimpiangere anche dal Milan, che dopo tanto averlo seguito alla fine ha mollato la presa e virato verso altri lidi. Da tormentone rossonero a rivale: Thauvin è pronto per la sua nuova vita i bianconero