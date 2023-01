Milan, Bakayoko ad un passo dalla Cremonese: i dettagli

Fondamentale indiscrezione dell’ultim’ora. Il rossonero è ad un passo dalla cessione. Si è convinto dell’ultima offerta, rimane in Serie A…

Manca soltanto un giorno alla fine del mercato, e sono attese sorprese in queste ultime ore. Il Milan, lo sappiamo, non si è reso protagonista in questo gennaio per quanto concerne le compravendite, ma chissà che Maldini e Massara non possano sorprendere l’ambiente e i tifosi con qualche colpo last-minute. C’è ancora il nome di Dario Osorio in ballo, con però anche il Tottenham che si è fatto avanti.

C’è poi la situazione Zaniolo da comprendere. Il giocatore è stato posto totalmente fuori dal progetto tecnico giallorosso. In queste ultime ore di mercato potrebbe accadere qualcosa di importante. Il tempo scorre frenetico, e al Milan rimane soprattutto un obiettivo da portare a termine. Quale? La cessione di un esubero pesantissimo quale è Tiemouè Bakayoko. Arrivano indiscrezioni fondamentali in merito.

Bakayoko, il rifiuto ha fatto male

Il centrocampista francese rappresenta una zavorra per il Milan. E i motivi sono chiari! Un calciatore totalmente inutile al progetto rossonero, che fa solo numero, e che per lo più guadagna un ricco ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. Il club da tempo non si può permettere la sua insensata presenza, ma sappiamo che lui ha fatto grosso muro alla cessione. Diverse le offerte rifiutate nelle ultime sessioni di mercato.

Prima il no al Galatasaray, poi, in questo gennaio, il rifiuto all’Adana Demirspor. Soprattutto quest’ultimo diniego ha fatto infuriare il Milan, che non sa più come liberarsi di Bakayoko. D’altronde, ci perde il giocatore stesso a stare in panchina e a rimanere nell’anonimato. Il prestito biennale col Chelsea scadrà tra sei mesi, e dopo il no ai turchi dell’Adana si pensava che Bakayoko rimanesse in rossonero.

Il Milan, secondo le indiscrezioni più note, avrebbe messo fuori rosa Tiemouè. Escluso dalla lista della Serie A! Ma la novità dell’ultim’ora ribalta tutto. Finalmente, il centrocampista è ad un passo dalla cessione. E i dubbi sulla riuscita sono adesso pochissimi!

Addio Bakayoko, rimane in Serie A

Come riportato da Gianluca Di Marzio, un club di Serie A ha presentato un’offerta convincente al Milan per Bakayoko nelle ultime ore. Si tratta della Cremonese di Ballardini, ormai ad un passo dall’accordo. Il francese, secondo la medesima fonte, avrebbe accettato di buon grado la corte del club lombardo, consapevole di poter rimanere nel calcio conta.

Si tratterebbe di un accordo sino a giugno. Da capire se in prestito o da svincolato. Il Chelsea è infatti da giorni disposto a concedere la rescissione del contratto a Tiemouè. Forse il giocatore aveva tirato la corda chiedendo una ricca buona uscita. Ancora non sono perfettamente noti i dettagli della formula che porterebbe Baka alla Cremonese. Non ci resta che attendere per saperne di più! Ma l’accordo pare sia ad un passo dalla risoluzione.

Timo potrebbe raggiungere un altro ex Milan, compagno di reparto, Soualiho Meite.