Milan, calciomercato non ancora chiuso: tentativo last-minute

Il Milan potrebbe tentare un colpo dell’ultima ora prima della fine di gennaio. Un inserimento nella trattativa per migliorare almeno questo reparto.

Dopo i risultati scioccanti delle ultime settimane, con un gennaio a dir poco funereo, il Milan avrebbe bisogno forse di qualche rinforzo, anche per riportare entusiasmo nel gruppo e nell’ambiente.

La situazione in casa rossonera però è abbastanza chiara. Oltre a Devis Vasquez, colpo a sorpresa ma ancora invisibile del mercato di riparazione, il Milan difficilmente riuscirà a fare altro. Non c’è disponibilità per un extra-budget né al momento l’occasione di fare cassa con qualche cessione onerosa.

Però, secondo il Corriere dello Sport, Paolo Maldini e Frederic Massara cercheranno di portare a termine un innesto last-minute per sistemare un reparto che, evidentemente, ha bisogno di rinforzi e novità.

Tentativo in extremis per il portiere

Il ruolo che potrebbe essere rinforzato all’ultima ora è quello del portiere. Perché il Milan non è affatto convinto di Ciprian Tatarusanu come titolare, in attesa del recupero ancora lento di Mike Maignan.

Il rumeno, tra l’altro in scadenza di contratto, è ormai il numero 1 del Milan da ottobre, ovvero dall’infortunio di Maignan. Una scelta obbligata che certamente non ha portato grossi risultati, nonostante Tatarusanu non sia certo un colpevole assoluto delle dabacle.

Ma il Milan cercherà una soluzione last-minute, anche se non semplice. Che porta all’arrivo anticipato di Marco Sportiello, portiere dell’Atalanta che arriverà in rossonero in estate, quando sarà libero da vincoli contrattuali. Ma secondo il Corriere dello Sport tale colpo potrebbe ancora essere anticipato.

Maldini tenterà di convincere il club orobico a lasciar partire Sportiello con cinque mesi di anticipo, così che il Milan possa avere un numero 1 più fresco ed affidabile dei vari Tatarusanu, Mirante e il ‘misterioso’ Vasquez. Ma come detto si tratta di un’impresa quasi disperata, visto che già nelle scorse settimane l’Atalanta ha fatto sapere di voler trattenere il portiere fino a giugno.

Quando arriverà Sportiello a Milanello

Se non andasse in porto l’assalto dell’ultima ora del Milan a Bergamo, come detto Sportiello diventerà un nuovo calciatore rossonero non prima della stagione 2023-2024.

Il classe ’92 vedrà scadere il suo contratto con l’Atalanta il 30 giugno 2023, dopo di che sarà libero di accasarsi al Milan a parametro zero. Un ottimo colpo, apprezzato da mister Pioli che ha già allenato Sportiello ai tempi della Fiorentina. Mentre per Tatarusanu appare inevitabile l’addio: possibile un ritorno in patria dopo le varie esperienze internazionali tra Italia e Francia.