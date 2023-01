Milan, Roma-Zaniolo: decisione ufficiale

Le ultime novità legate a Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano e la Roma hanno preso una decisione ufficiale. Ecco cosa è successo: il Milan è pronto

Manca davvero poco alla fine del calciomercato. Domani alle ore 20.00 si chiuderanno le porte di una sessione davvero povera di emozioni.

In Italia, nessuna squadra è riuscita a mettere a segno colpi degni di nota e difficilmente in queste ore cambierà qualcosa. Il Milan è rimasto fermo all’acquisto di Vasquez. Il portiere colombiano non è ritenuto ancora pronto e non ha certo cambiato gli equilibri. Sta giocando Tatarusanu e lo farà fino a quando non tornerà Mike Maignan.

Il tifoso per qualche giorno ha accarezzato il sogno Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha chiesto la cessione alla Roma, scegliendo il Milan. Ma le parti non hanno trovato un accordo né a livello economico – i giallorossi valutano 35 milioni di euro l’italiano, i rossoneri 20/25 milioni – né sulla formula. Il club capitolino vorrebbe, infatti, garanzie sull’acquisto a titolo definitivo, cosa che il Milan oggi non può fare. Si è così fatto avanti il Bournemouth, mettendo sul piatto i soldi richiesti da Tiago Pinto ma Zaniolo ha declinato l’offerta.

Acque agitate e addio

In queste ore il clima attorno al calciatore è peggiorato. Vivere nella Capitale potrebbe essere sempre più complicato e gli ultimi fatti lo dimostrano. Stamani, come riporta gazzetta.it, il giocatore non ha preso parte all’allenamento della squadra. Zaniolo non si è presentato al centro tecnico di Trigoria.

Una scelta concordata con la società, che si augura fino all’ultimo di riuscire a cedere il giocatore, incassando la somma sperata.

Nessuna speranza?

Manca davvero pochissimo al gong e senza un colpo di scena tutto rimarrà in questa maniera. Per vedere Zaniolo in rossonero servirebbe che Milan e Roma decidessero di venirsi incontro, trovando una formula gradita. Appare davvero molto complicato ma non impossibile.

L’arrivo di Zaniolo darebbe entusiasmo ad un ambiente che sta attraversando un periodo nerissimo dopo l’ennesima umiliazione subita ieri contro il Sassuolo. Zaniolo potrebbe essere utile anche in vista del possibile cambio di modulo. Nel 4-3-3 l’italiano potrebbe trovarsi ancor più a suo agio rispetto al 4-2-3-1. Vedremo dunque cosa succederà in queste ultime ore di mercato. Un mercato davvero povero di emozioni