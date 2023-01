Milan-Sassuolo, immagini devastanti a fine partita: Tonali e Calabria da brividi – VIDEO

Immagini devastanti da San Siro subito dopo la sconfitta contro il Sassuolo! Protagonisti Sandro Tonali e Davide Calabria. Che tristezza!

E’ arrivata oggi l’ennesima batosta, enorme, per il Milan! La delusione per la sconfitta odierna contro il Sassuolo ha superato di gran lunga quella per la disfatta contro la Lazio nella scorsa giornata. I rossoneri sono stati asfaltati da un Sassuolo che non vinceva in campionato da ottobre. Per lo più a San Siro, dinnanzi ai tanti tifosi. Di cosa stia soffrendo il Diavolo è difficile da comprendere!

E’ chiaro che il problema sia tutto nella testa, ma da cosa deriva? Incognite che fanno da cornice al periodo di buio pesto. Il Milan ha subito ben cinque gol oggi, che sommati a quelli delle ultime tre giornate fanno diciotto. Fragilità, insicurezza, incapacità di reagire! E’ caccia al colpevole, con Stefano Pioli primo indiziato. Come potrebbe essere diversamente d’altronde. Quando una squadra fatica a funzionare, è chiaro, l’allenatore, dolente o nolente, è tra i primissimi responsabili!

Adesso c’è solo amarezza e delusione! I tifosi sono profondamente provati dalla sconfitta odierna. Pensiamo a chi oggi ha assistito alla disfatta dal vivo, dagli spalti di San Siro. Non sarà stato un bello spettacolo! A fine gara, c’è stata una netta divisione tra i tifosi presenti.

Delusione a San Siro, molti vanno via: la Curva canta

Alla fine della partita tra Milan e Sassuolo, molti tifosi hanno subito abbandonato la stadio senza consolare i giocatori rossoneri presenti in campo. Un atteggiamento quasi di repulsione, dopo l’amara sconfitta. C’è una parte di tifoseria tremendamente arrabbiata, che non riesce a trovare spiegazioni al momento disastroso. Ma una squadra, come dimostra la Curva Sud, va tifata sempre. Nei momenti belli, ma soprattutto in quelli brutti.

Nulla da aggiungere. pic.twitter.com/omGUcjTrhM — ACPAIN (DEVASTATA) IN BANTER ERA (@AC_Pain_) January 29, 2023

I Banditi della Curva Sud sono infatti rimasti uniti sugli spalti ad applaudire i giocatori e Stefano Pioli, facendo sentire tutto il sostegno in questo periodo così difficile. Emozionante il momento in cui la Curva si è messa a cantare, provocando anche il pianto di Olivier Giroud. Da San Siro arrivano immagini di quei momenti davvero devastanti!

Calabria e Tonali da brividi, il video

A fine gara i giocatori del Milan sono rimasti sul campo in segno di scusa ai tifosi. Le immagini che ci hanno mostrato le telecamere sono state davvero tristi, ma anche emozionanti. Olivier Giroud quasi in lacrime per l’affetto della Curva Sud, Sandro Tonali e Junior Messias che si sono preoccupati di regalare la maglia indossata ai tifosi.

Mi piange il cuore. pic.twitter.com/cA8x0qXIRb — ACPAIN (DEVASTATA) IN BANTER ERA (@AC_Pain_) January 29, 2023

E c’è un video che mostra una particolare scena praticamente devastante. C’è Tonali in mezzo al campo, immobile, che osserva San Siro svuotarsi. Triste e incredulo! Accanto a lui spunta Davide Calabria, con le mani alzate verso gli spalti, a chiudere scusa ai tanti tifosi. Immagini che rendono perfettamente l’idea del momento deprimente. La tristezza è tanta, e le scuse sono dovute, ma adesso basta piangersi addosso. E’ il momento di rialzarsi, c’è un derby da giocare!

