ML – Dario Osorio, importante offerta del Tottenham: prossime ore decisive

Osorio al Milan: nelle prossime ore arriverà la decisione dell’Universidad de Chile, sul piatto un’importante offerta dalla Premier League

Domani è l’ultimo giorno di questo sterile calciomercato di gennaio 2023. Il Milan ha fatto finora una sola operazione: lo sconosciuto e misterioso portiere Devis Vasquez, arrivato ad inizio mese e mai schierato finora da Stefano Pioli (che in conferenza stampa ha detto di non ritenerlo pronto per giocare).

Dopo aver provato a prendere Nicolò Zaniolo (pista non ancora del tutto chiusa dopo le ultime vicende), l’unica operazione in cui è convolto concretamente il Milan è quella per Dario Osorio, un esterno offensivo – classe 2004 – di proprietà dell’Universidad de Chile. Secondo alcune fonti, la società rossonera avrebbe fatto nei giorni scorsi un’offerta da 5 milioni per acquistarlo subito.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, il giocatore ha ricevuto altre due offerte da club inglesi: l’Aston Villa, come anticipato da qualche giorno dai giornali d’oltremanica, e il Tottenham di Antonio Conte. A quanto pare l’offerta degli Spurs è considerata la migliore.

Osorio fra Milan e Premier League: prossime 24 ore decisive

Osorio ha partecipato al Sudamericano Sub-20 (il torneo organizzato dalla CONMEBOL e che si gioca fra tutte le nazionali del Sud America) con il Cile. L’allenatore della squadra lo ha inspiegabilmente tenuto fuori dai titolari (per poi inserirlo solo nel secondo tempo) nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro il Venezuela, persa per 1-0. Il Cile è stato quindi eliminato ed è rientrato a casa solo oggi. Ecco perché finora l’Universidad non ha ancora risposto alle offerte ricevute.

Semplicemente Dario Osorio 🇨🇱 pic.twitter.com/FP12KJGfW9 — messias cagati addosso (@IlCarroDiOrigi) January 30, 2023

Lo farà nelle prossime ore. Sul piatto, come detto, ci sono tre offerte: quella del Milan, dell’Aston Villa e infine quella del Tottenham. Starà al club, in comune accordo con il giocatore, decidere quale accettare. Per i rossoneri è dura perché le inglesi hanno un maggior potere di acquiste e infatti la proposta degli Spurs sembra la migliore dal punto di vista economico. Vedremo quindi quello che succederà in queste ultime 24 ore di mercato.