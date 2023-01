ML – Milan, si ferma Bennacer: problema al bicipite femorale, derby a rischio

Problema fisico per il centrocampista, che ora rischia di saltare il derby contro l’Inter: nei prossimi giorni gli esami strumentali

Non sembra esserci fine per quanto riguarda le brutte notizie in casa Milan. Ai brutti risultati continuano a far seguito anche i problemi fisici e gli infortuni per i rossoneri, per i quali è arrivata un’altra tegola.

Stavolta è toccato a Ismael Bennacer. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il centrocampista algerino si è fatto male e ha riportato un problema al bicipite femorale sinistro. Il giocatore farà i consueti esami strumentali nel corso dei prossimi giorni per capire l’entità dell’infortunio. Al momento è molto difficile stabile i suoi tempi di recupero e serve pazienza.

Di Stefano specifica che, ad ogni modo, il Milan farà di tutto per provare a recuperare il classe ’97 in tempo per il derby contro l’Inter. La sfida contro la squadra di Simone Inzaghi è in programma domenica sera alle 20.45 a San Siro. Ovviamente il problema non è di adesso perché Bennacer ha saltato il Sassuolo per squalifica e oggi era giorno libero, per cui risale alla scorsa settimana.

Si aspettano gli esami: si prepara Krunic

Questo ennesimo problema sicuramente non ci voleva per Stefano Pioli, proprio ora che stava pensando a qualche cambio tattico in vista delle prossime partite.

Se Bennacer non dovesse fare in tempo a recuperare e fosse indisponibile, dovrebbe toccare nuovamente a Rade Krunic. Qualora il tecnico dovesse rimanere sul suo fido 4-2-3-1, sarebbe ancora il bosniaco ad affiancare Sandro Tonali in mediana. Krunic potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala invece nel 4-3-3, magari con Pobega dall’altra parte.

Quel che è certo è che le cose continuano a complicarsi per il Diavolo, che dopo aver recuperato Calabria e Theo Hernandez, rischia di perdere immediatamente un altro titolare.