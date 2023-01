Sky – Milan, giornata di riposo: mezza squadra a Milanello

Dopo l’umiliante sconfitta in Milan-Sassuolo, la squadra di Pioli è chiamata a reagire: c’è un primo segnale importante.

Il Milan è reduce da una serie di sconfitte pesanti e l’ultima contro il Sassuolo è stata veramente uno shock. Nessuno si aspettava che i campioni d’Italia perdessero prendendo cinque gol a San Siro.

Nonostante il KO umiliante, Stefano Pioli ha deciso di concedere alla squadra un giorno di riposo e di riprendere gli allenamenti martedì. Una scelta che è stata un po’ discussa dai tifosi sui social network, ma che deve avere una motivazione precisa. Evidentemente l’allenatore preferisce che tutti si prendano un giorno per staccare, e magari riflettere, prima tornare a lavorare.

Sky Sport poco fa ha rivelato che, comunque, circa metà del gruppo si è presentato a Milanello per allenarsi. Un segnale positivo della voglia di alcuni calciatori di reagire alle recenti batoste e di tornare a vincere. Domenica sera c’è il derby contro l’Inter e bisognerà mettere in campo una prestazione completamente diversa dalle ultime viste.

Pioli, cambiamenti per Inter-Milan: nuovo modulo?

Pioli ha annunciato che cambierà qualcosa e che ciò può riguardare anche la disposizione tattica. Probabilmente vedremo un Milan con un modulo diverso contro l’Inter. È evidente che la squadra non possa più reggere il 4-2-3-1, visto che a livello psicofisico non è in forma.

È più saggio coprirsi maggiormente, magari inserendo un altro centrocampista e giocando con una mediana a tre. Una soluzione che tanti invocano da tempo, ma che l’allenatore aveva scartato per continuare a giocare con il solito modulo. Da non escludere un 4-3-3 oppure un 4-3-1, ma neppure uno schieramento con una difesa a tre. Nei prossimi giorni capiremo meglio come i rossoneri si potrebbero disporre in campo domenica sera a San Siro.