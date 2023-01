Zaniolo ha già dimenticato la Roma: c’è l’indizio social – FOTO

Il centrocampista ha fatto capire in maniera chiara che la sua esperienza nella capitale è al termine: sui social la conferma

Sono giorni davvero importanti per il calciomercato, che si concluderà domani sera, e sono giorno molto difficili per Nicolò Zaniolo, il cui futuro è ancora incerto.

Quel che è certo è che ormai il suo rapporto con Roma e con la Roma è giunto al termine. Il giocatore aveva chiesto alla dirigenza giallorossa la cessione e poi anche di non partire con i compagni per la trasferta contro lo Spezia. Da quel momento il club capitolino lo ha messo sul mercato e ha fatto il prezzo per il suo cartellino.

Fra le varie squadre interessante al ragazzo c’è anche il Milan, che ha chiesto informazioni per capire la fattibilità dell’operazione. I costi eccessivi hanno portato però Maldini e Massara a fermarsi e a non rilanciare, anche perché Tiago Pinto pretende la cessione a titolo definitivo. L’unica offerta arrivata sul tavolo della Roma è stata quella del Bournemouth, ma il ragazzo si è rifiutato anche di ascoltare la proposta del club inglese.

Zaniolo toglie la Roma dalla bio di Instagram

La situazione quindi è rimasta tuttora immutata ma Il 23enne e i giallorossi ormai hanno avuto una rottura definitiva. Uno strappo impossibile da ricucire, soprattutto dopo le parole di José Mourinho nella conferenza stampa pre Napoli-Roma.

Lo Special One ha raccontato i retroscena della sua volontà di non vestire la maglia giallorossa, i tifosi hanno iniziato a bersagliarlo senza fine. Nessun sostenitore giallorosso vuole più il calciatore gli insulti sui social avevano portato il classe ’99 a disabilitare i commenti delle sue ultime foto. Alla fine Zaniolo ha deciso anche di cancellare ‘football player As Roma’ dalla sua bio di Instagram, sancendo di fatto la fine.

Non che servisse una conferma social, ma è una notizia che conta vista l’importanza da sempre data dal calciatore ai social. In passato Zaniolo aveva già fatto discutere per alcune scelte azzardate su Instagram, come gli svariati like alla Juventus, o il fotomontaggio del murale dedicato a Totti con il suo volto.

A prescindere dal gesto social di Zaniolo, il futuro di Zaniolo è destinato ad essere lontano da Roma. C’è solo da capire se l’addio si consumerà in queste ore o a gennaio.