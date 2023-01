Berardi, offese e minacce dopo Milan-Sassuolo: la reazione della moglie

Disavventura per Berardi e la moglie dopo Milan-Sassuolo: insulti e minacce sui social network nei loro confronti, fatti gravissimi.

Domenico Berardi è una bestia nera per il Milan e la conferma c’è stata anche nell’ultima partita vinta 2-5 dal Sassuolo a San Siro. Oltre a segnare un gol, ha anche regalato tre assist ai compagni.

L’esterno calabrese ha messo insieme complessivamente 11 reti e 7 assist nei 19 match giocati contro i rossoneri. Numeri davvero notevoli. La prima volta nella quale fu protagonista fu Sassuolo-Milan 4-3 del gennaio 2014: segnò 4 gol e quella sconfitta costò la panchina a Massimiliano Allegri.

La squadra emiliana sa di poter contare su di lui quando affronta il Diavolo, che in questo periodo è particolarmente fragile ed è stato sconfitto senza neppure troppa fatica. I ragazzi di Alessio Dionisi non vincevano in campionato da ottobre e hanno avuto difficoltà realizzative. A Milano si sono sbloccati.

Berardi e moglie: insulti e minacce dopo Milan-Sassuolo

Francesca Fattuzzi, moglie di Berardi, per celebrare la vittoria neroverde ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con il numero 5 e l’immagine di un televisore sintonizzato sulla partita di San Siro. Il modo di festeggiare della donna è stato notato da alcuni tifosi del Milan, che hanno reagito malamente.

Ci sono stati insulti, parole offensive e minacce nei confronti del giocatore del Sassuolo e della sua consorte. Si passa da “crepate” a “se vedo tuo marito lo uccido” e si arriva anche a “cornuta“. La Fantuzzi ha reso note queste frasi vergognose tramite Instagram, annunciando anche che “verranno presi provvedimenti legali“.

Gli avvocati di Berardi e moglie sono pronti a intervenire per far punire le persone che si sono rese protagoniste di messaggi inaccettabili. Assurdo come si possa ricorrere al sistematico insulto per delle partite di calcio, uno sport, non una guerra. Il tempo passa ma l’ignoranza continua a dilagare e sembra proprio che in Italia la cultura sportiva sia argomento tabù per qualcuno.

Il Sassuolo si schiera con Berardi e moglie

Il Sassuolo tramite un comunicato ufficiale ha preso posizione ufficialmente: “Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico Berardi e di sua moglie Francesca. A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza via social“.

Il Sassuolo Calcio si schiera a fianco di Domenico #Berardi e sua moglie Francesca. A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza via social! 🔗 https://t.co/PRRyyWcRUt pic.twitter.com/GuC66zZckc — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) January 31, 2023

Non possiamo che unirci alla solidarietà nei confronti della coppia. Certi comportamenti sono inaccettabili e vanno puniti. I social network sono strumenti importanti e vanno usati con intelligenza, non per offendere gratuitamente.