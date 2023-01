Calciomercato Milan, Bakayoko alla Cremonese: arriva un annuncio inatteso

Il trasferimento di Bakayoko alla Cremonese non è affatto sicuro: arrivano le dichiarazioni del direttore sportivo grigiorosso Giacchetta.

I tifosi del Milan potrebbero non vedere alcun nuovo acquisto in quest’ultimo giorno della finestra invernale del calciomercato. Manca poco e la sensazione è che non arriverà nessuno. Al massimo ci potrà essere qualche partenza.

Un’operazione in uscita che appare ben avviata è quella per il passaggio in prestito di Emil Roback al Norrköping. Il giovane attaccante svedese, rientrato dopo sei mesi anonimi al Nordjaelland, potrebbe ripartire dalla sua patria.

Un’altra cessione che il club rossonero spera di riuscire a concretizzare è quella di Tiemoué Bakayoko. È in prestito dal Chelsea fino a fine stagione e non verrà riscattato. Ha già rifiutato la ricca offerta dei turchi dell’Adana Demirspor, dove Vincenzo Montella lo voleva fortemente come rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Milan, Bakayoko alla Cremonese: le ultime news

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza del possibile trasferimento di Bakayoko alla Cremonese. Stando ad alcuni rumors, sembrava quasi fatta per questo affare. E invece…

Interpellato da Sportitalia, il direttore sportivo grigiorosso Simone Giacchetta si è così espresso sul possibile arrivo del mediano francese: “Non credo“. Una battuta che dice molto. A questo punto, sembra probabile che l’ex Monaco non si trasferisca alla corte di Davide Ballardini.

Sicuramente un rinforzo dell’esperienza di Bakayoko farebbe comodo alla squadra lombarda, oggi ultima nella classifica della Serie A e bisognosa di innesti per provare a conquistare la salvezza. Vedremo se nelle prossime ore cambierà qualcosa.

Bakayoko-Milan: le condizioni del riscatto

Bakayoko è in prestito al Milan con un obbligo di riscatto condizionato per una cifra di circa 15 milioni di euro. La condizione che farebbe scattare l’acquisto del cartellino è il raggiungimento di almeno 15 presenze da 45 minuti in questa stagione. Il fatto che il giocatore (stipendio da 2,5 milioni netti annui) finora non abbia mai messo piede in campo è un segnale chiaro della volontà rossonera.

Pioli non lo ritiene utile al suo progetto tecnico-tattico e lo si era già capito nella scorsa stagione. Maldini e Massara avevano provato a liberarsi dell’ex Monaco nell’ultima sessione estiva del calciomercato, ma senza successo. Ora ci stanno riprovando e la sensazione e che alla fine il calciatore rimarrà a Milano, salvo colpi di scena.