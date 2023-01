Calciomercato Milan in diretta, notizie in tempo reale: Bakayoko alla Cremonese

Calciomercato Milan in diretta, le notizie di questo ultimo giorno della sessione di gennaio 2023 in tempo reale. Da Osorio a Zaniolo, tutte le news

Siamo entrati nelle ultime ore di questo calciomercato di gennaio. Una sessione senza grandi emozioni. Il Milan ha preso soltanto Devis Vasquez, ha provato ad acquistare Zaniolo ma senza riuscirci. Ma le ultime vicende in casa Roma potrebbero riaprire lo scenario. E c’è attesa dal Cile per Dario Osorio.

7:00 – Bakayoko alla Cremonese è solo questione di tempo: la trattativa è avanzata e concreta, bisogna risolvere le ultime questioni burocratiche (perché di mezzo c’è anche il Chelsea) in queste ore per arrivare alla conclusione. Il centrocampista, totalmente fuori dal progetto, lascerebbe il Milan con cinque mesi di anticipo.

6:00 – Anche il Tottenham su Dario Osorio: dal Cile fanno sapere che l’offerta di 5 milioni del Milan non basta, ma intanto anche gli Spurs sono sul giocatore – e la loro proposta è consigliata la migliore. I rossoneri dovrebbero rilanciare ma è rimasto poco tempo.

Calciomercato Milan, Bakayoko alla Cremonese

Il Milan non è stato protagonista in questo mercato di gennaio. Dopo aver aperto le danze con l’acquisto di Vasquez il 1 gennaio, la società è rimasta ferma in entrata nonostante evidenti problematiche della rosa (poi evidenti sul campo con le ultime clamorose sconfitte). Maldini ha provato ad approfittare della situazione che si è creata in casa Roma per Zaniolo per portarlo in rossonero: Nicolò è da tempo un pallino, suo e di Frederic Massara, ma l’offerta di prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League non ha convinto i giallorossi.

Niente da fare quindi, anche se le ultime vicende tengono in vita ancora qualche speranza. Intanto, dopo aver rifiutato l’Adana Demirspor, si sta accasando alla Cremonese: nella serata di ieri la trattativa ha subito un’accelerata improvvisa e si potrebbe chiudere a breve. Non è ancora fatta, dal Milan si parla di una possibilità, ma è probabile che l’affare andrà in porto. Ci sarà anche un’altra operazione in uscita: Roback, rientrato dal prestito, va in Svezia. Non sono previsti colpi in porta: confermata la fiducia a Tatarusanu, in attesa del rientro di Maignan.