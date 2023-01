Calciomercato Milan, svolta Ziyech: trattativa avanzata

Bomba di mercato clamorosa dell’ultim’ora! Il giocatore grande desiderio del Milan è vicino all’approdo al Paris Saint Germain!

Il Milan è da tempo alla ricerca di un nuovo esterno destro per dare più qualità ed estro alla sua trequarti. E’ innegabile che Alexis Saelemaekers e Junior Messias non stiano dando l’apporto sperato. Prestazioni troppo altalenanti, e una incisività che praticamente non c’è mai stata. Sulla quella fascia il Milan di Pioli fa fatica a puntare la porta e a fare male alle difese avversarie. Da tempo si vocifera sul fatto che Paolo Maldini e Frederic Massara abbiano compreso che la necessità è reale.

Non è un caso che il duo dirigenziale ha cercato di acquistare in questo gennaio il talento Nicolò Zaniolo dalla Roma. Sappiamo che il tentativo è stato concreto, con anche l’accordo totale trovato col giocatore. L’attaccante giallorosso ha dato l’assoluta priorità al Milan. Peccato che la Roma abbia fatto grosso muro, ma il mercato non è ancora finito. Chissà che nelle ultime ore qualcosa non possa sbloccarsi. Intanto, il club capitolino ha posto totalmente fuori dal progetto tecnico Nicolò Zaniolo, dopo che questo ha rifiutato la corte, ricca, del Bournemouth.

Davvero Nicolò rimarrà alla Roma a fare il fantasma per i prossimi sei mesi? Sino alla fine del mercato nessuna parola è detta. Intanto, l’altro obiettivo di mercato del Milan per la fascia destra è ad un passo dal trasferimento. La notizia è clamorosa!

Milan, Ziyech ad un passo dall’accordo

Sappiamo bene quanto Hakim Ziyech del Chelsea sia stato un obiettivo di mercato del Milan per parecchio tempo. Un’operazione non andata mai in porto, nonostante il totale gradimento del ragazzo a trasferirsi in rossonero. Da esubero di Graham Potter, e prima di Tuchel, Ziyech avrebbe voluto lasciare Londra già tempo fa. Purtroppo, le pretese del Chelsea e quelle del giocatore stesso hanno messo un grosso muro tra lui e il Milan.

Il suo nome era tornato in voga in questo mercato di gennaio. Il Milan, non potendo mettere le mani su Zaniolo, avrebbe virato di nuovo su Ziyech, con delle condizioni più agevoli adesso. Probabilmente, però, il marocchino non rispetta i parametri considerati dal club rossonero. Quasi 30 anni e con un ricco ingaggio. No, non è certamente un profilo da Milan! Lo conferma il fatto che Hakim è ormai ad un passo dall’accordo con un altro club!

Ziyech al PSG, tutti i dettagli

L’accreditato l’Equipe ha fatto sapere che Hakim Ziyech è molto vicino al passaggio al Paris Saint Germain. Il club francese spera tanto di potersi aggiudicare il marocchino, semifinalista dei Mondiali, in queste ultime ore di mercato. Il giocatore, dal suo canto, ha dato il suo benestare al trasferimento. Anzi, l’Equipe parla della totale preferenza di Ziyech data ai parigini in questo momento.

Non c’è ancora accordo attenzione, ma i dialoghi stanno procedendo velocissimi. Pare che il futuro di uno dei grandi desideri della tifoseria milanista è vicino alla risoluzione. Come Renato Sanches, un’altra delusione di mercato? Difficile da dire. Abbiamo visto che fine ha fatto il centrocampista portoghese alla corte di Galtier. Non che si auguri lo stesso a Ziyech, ma si sa, in certi club pieni zeppi di talento non è mai facile ritagliarsi un ruolo da protagonista.