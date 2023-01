Gattuso-Valencia, è finita: arriva l’annuncio ufficiale

Gennaro Gattuso lascia il Valencia. E’ finita tra il tecnico e li spagnoli. C’è l’annuncio ufficiale del club

La notizia era nell’aria. La storia tra Rino Gattuso e il Valencia è arrivata al capolinea. Arriva la comunicazione ufficiale del club che non lascia spazio a dubbi. Al tecnico sono stati fatali gli ultimi risultati ottenuti con il club.

Che qualcosa tra Gattuso e il Valencia si fosse rotto era chiaro ormai da tempo. La difficile condizione societaria, i mugugni prima sul mercato, poi per i risultati sul campo che mancavano ad arrivare. Da quando in estate il tecnico è arrivato sulla panchina degli spagnoli la situazione è apparsa sin da subito in salita. Il Valencia è in una situazione societaria davvero complicata. Dai problemi economici alle contestazioni alla proprietà. Un clima di incertezza che si è riflettuto sul campo, e che neanche un allenatore dal forte carattere e abituato alle tempeste come Gattuso è riuscito a superare.

Al tecnico è stata fatale l’ultima sconfitta in casa con il Valladolid per una rete a zero. Già alla vigilia del match il tecnico era apparso parecchio nervoso, per via della carenza dei risultati nelle ultime settimane. Un presagio di quello che poi sarebbe avvenuto solo qualche ora dopo.

Il Valencia saluta Gattuso: “Risoluzione consensuale”

“Il Valencia CF annuncia che questo lunedì 30 gennaio il club e l’allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di mettere fine al contratto che legava l’allenatore italiano al club” si legge nel comunicato della società spagnola.

La società ha voluto ringraziare Gattuso per il lavoro svolto insieme al suo staff in questi mesi, facendogli l'”in bocca al lupo” per il futuro. La guida del Valencia è stata affidata per i prossimi allenamenti a “Voro” González in attesa di conoscere il sostituto dell’ex Milan.

Gattuso lascia dopo aver perso tre delle ultime quattro partite. Il Valencia al momento è fermo a 20 punti in classifica al quattordicesimo posto in classifica della Liga Spagnola. Pur con una gara in meno da giocare, gli spagnoli sono distanti solo un punto dalla zona retrocessione.

Inevitabile quindi la decisione della società risultati alla mano. Non è bastato l’affetto del pubblico e dei media spagnoli verso l’allenatore italiano, che è riuscito comunque a farsi volere bene nonostante la breve esperienza sulla panchina degli iberici.

Sono diversi infatti a non attribuire a Gattuso le colpe della situazione in classifica degli spagnoli, ma bensì alla difficile condizione in cui naviga il club. Come spesso accade, però, il primo a fare le spese nei momenti di difficoltà è sempre l’allenatore. Si chiude quindi qui l’esperienza di Gattuso al Valencia. Resta da vedere ora quale sarà la prossima avventura professionale dell’ex Milan, reduce da un’altra sfortunata esperienza in panchina dopo la breve parentesi negativa a Firenze finita ancor prima di iniziare.