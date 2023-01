Milan, Pioli cambia: la decisione è presa

I rossoneri pronti a cambiare ma il mercato è bocciato: così inizia la settimana che porta al derby. Le ultime dopo il pesante ko contro il Sassuolo

E’ crisi nera per il Milan di Stefano Pioli. La squadra rossonera anche ieri è stata umiliata. Un 5 a 2 pesantissimo che dimostra come il Diavolo abbia completamente perso la bussola.

Tonali e compagni sono vulnerabili e dimostrano di avere troppi problemi, sia a livello fisico che a livello mentale. Ieri il mister ha provato a mescolare le carte, mandando in campo diversi volti nuovi come Gabbia, Krunic e Rebic ma la medicina data al paziente Milan non ha funzionato. Anzi, il Diavolo è apparso ancora più debole.

Per gli avversari è davvero troppo facile trovare la via della rete. Basta attaccare per andare a segno, basta tirare in porta per subire gol. Tatarusanu è un problema così come la linea difensiva che non copre a dovere. Il centrocampo appare lento e non riesce a schermare e a proteggere il reparto arretrato.

In attacco, contro il Sassuolo, si è visto qualcosa di meglio ma solo grazie al desiderio di non mollare di Olivier Giroud e Divock Origi. I giocatori hanno paura, provano a reagire ma lo fanno solo singolarmente mai da squadra.

Domenica c’è il derby e tra i tifosi c’è l’enorme paura dell’ennesima umiliazione. Sarebbe inaccettabile. Ora la Champions League è davvero a rischio. Ritrovarsi non sarà facile ma serve farlo. A tutti i costi.

Rialzare la testa

A tirar fuori il Milan da questo momento negativo dovrà essere Stefano Pioli. Il Milan ha mostrato fiducia nei suoi confronti, ed è chiamato a ripartire come fece dopo il 5-0 subito a Bergamo, contro l’Atalanta.

In conferenza stampa, nel post Milan-Sassuolo, Pioli, finalmente ha ammesso che è pronto a cambiare. La strada seguita non è più quella giusta.

Il Milan, dunque, come raccontato in queste ore, si presenterà a San Siro, contro l’Inter, con un nuovo modulo. Passare al centrocampo a tre è la soluzione migliore per provare a limitare i danni. Anche l’atteggiamento dovrà essere diverso. Per il pressing, l’arma in più del Diavolo, non funziona più e espone il Milan a ripartenze micidiali.

Gli uomini?

Difficilmente darà spazio ai giocatori arrivati in estate. Adli, Vranckx, e Thiaw resteranno ai margini. Krunic, Tonali e Bennacer formeranno così la mediana, con Saelemaekers pronto a dare una mano dietro. In avanti Leao e Giroud.

Il dubbio maggiore è legato alla difesa, dove tutti hanno fatto malissimo. Kjaer ha dimostrato di non poter reggere il passo di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko e Gabbia ha fatto malissimo contro il Sassuolo. Il danese, vista la sua leadership, dovrebbe comunque spuntarla per giocare con Kalulu. Nei prossimi giorni capiremo, però, se c’è qualche speranza di rivedere Tomori.