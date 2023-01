Milan, sfuma il colpo Osorio: le motivazioni

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Milan si è dovuto arrendere nella trattativa per l’esterno. Delusione nell’ambiente!

Il Milan ha provato a fare un mercato di basso profilo in questo gennaio! Lo dimostra l’acquisto di Devis Vazquez a meno di 500 mila euro, lo dimostrano i tentativi per Nicolò Zaniolo andati in fumo. Per l’esterno della Roma, Maldini e Massara hanno tentato l’acquisto in prestito con obbligo condizionato. Una formula che non è andata affatto bene ai capitolini, e che il Milan non ha di certo rivisto o rilanciato.

I parametri economici imposti dalla proprietà sono rigidissimi, e il mercato invernale rischia di concludersi con un nulla di fatto per il Diavolo. Mancano poche ore alla chiusura della sessione di compravendite, e al momento il Milan non sembra propenso ad alcun colpo. Se non quello in uscita, assolutamente positivo, di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese è praticamente ad un passo dalla Cremonese. Un passaggio di prestito, probabilmente, con Timo che trascorrerà gli ultimi sei mesi nella squadra allenata da Ballardini. Poi si ridiscuterà il suo futuro, con il Chelsea in primis!

Tirando le somme dunque, nessun innesto di peso per Stefano Pioli. Anche perchè le notizie che arrivano sull’altro obiettivo di mercato sono assolutamente deludenti. Colpo saltato!

Milan, nulla da fare: chiedono “troppo”

Il Milan, nelle ultime ore, ha provato a pescare dal Sud America. E’ di questi giorni la notizia dell’interesse concreto di Paolo Maldini per Dario Osorio. Il 19enne dell’Universidad de Chile rappresenta uno dei talenti più brillanti del Sud America, e in una sola stagione ha attirato su di sé i riflettori di tutta Europa. Osorio è quel talento che al Cile mancava da anni, ed oggi ne rappresenta il suo fiore all’occhiello.

In questi mesi è stato cercato da una miriade di club, anche italiani, come Udinese, Bologna e Sassuolo. Ma le offerte concrete sono arrivate, come di consueto, dalla Premier League. Wolves, Brighton, Aston Villa e Tottenham hanno scatenato un’asta per Dario Osorio. Si è arrivati forse a 15 milioni di euro d’offerta. Non è un caso che i tentativi del Milan di prelevare il talento dall’Universidad de Chile siano tutti falliti.

Milan, rifiutata l’offerta: pretese raddoppiate

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato l’Originale, il Milan ha mollato la pista conducente a Dario Osorio. In realtà è stato il club Universidad de Chile a rifiutare la corte dei rossoneri per il suo talento. Il Diavolo aveva offerto 5 milioni di euro più il 25% sulla futura rivendita del calciatore. Una proposta che non può più bastare. La concorrenza è in aumento, come accennato. Il club cileno è ben consapevole di poter incassare una cifra nettamente superiore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dario Osorio (@daarriioo24)



Difatti, l’Universidad de Chile avrebbe chiesto al Milan il doppio di quanto offerto, praticamente circa 10 milioni di euro se non di più. Nulla da fare, il club rossonero non può spingersi oltre. Ormai lo si è compreso! Anche Dario Osorio è un obiettivo sfumato per Paolo Maldini e Frederic Massara. Rimangono poche ore per provare a concludere qualcosa in questo mercato invernale.