Milan, tra infortuni e bocciature: è rivoluzione Pioli

Stefano Pioli deve fare i conti con l’infortunio di Bennacer ed è pronto a ridisegnare il suo Milan. Ecco come potrebbe giocare contro l’Inter

Sono le ultime ore di calciomercato, quelle in cui Tiemoué Bakayoko potrebbe lasciare definitivamente il Milan, quelle in cui i tifosi rossoneri sperano che Paolo Maldini e Frederic Massara possano riuscire a mettere a segno un colpo, che rianimi un ambiente davvero depresso.

Il Milan è in crisi e Stefano Pioli e i suoi uomini non possono far altro che pensare al campo. C’è un derby da preparare per non vivere l’ennesima umiliazione. Il Diavolo è reduce da un 5-2 davvero pesante, che ha fatto seguito al 4-0 dell’Olimpico. Fare peggio appare difficile.

Il Milan – è evidente a tutti – non funziona più e bisogna inevitabilmente cambiare. Serve invertire rotta per non rischiare di prendere l’ennesima imbarcata. Domani c’è un derby da giocare, un derby che può davvero valere una stagione.

Il Milan cambia

Pioli per rialzare la testa – come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore – pensa a mescolare nuovamente le carte. Gli innesti di Gabbia, Rebic e De Ketelaere non hanno portato i benefici sperati. Il tecnico rossonero ha continuato a schierare il suo Milan con il consueto 4-2-3-1, con il solito pressing alto. La squadra è stata così infilata troppe volte.

Contro i nerazzurri, ci sarà una formazione più attenta, con reparti più stretti. La decisione di puntare su un centrocampista in più sta prendendo sempre più piede ma lo stop di Ismael Bennacer, che si è fermato per un guaio muscolare, non ci voleva. Piove davvero sul bagnato. Pioli dovrà dunque fare a meno di un’altra sua pedina importante.

A centrocampo con Sandro Tonali ci saranno quasi certamente Rade Krunic e Tommaso Pobega, anche se Vranckx proverà a far cambiare idea al mister, per strappare una maglia. Nonostante le voci legate al rinnovo, appare scontata la presenza di Rafael Leão dal primo minuto al fianco di Olivier Giroud. Da capire chi sarà il terzo a completare il tridente: Brahim Diaz, Messias e Saelemaekers si giocano una maglia da titolare. Difficile, invece, che Pioli decida di affidarsi nuovamente a De Ketelaere.

Scelte obbligate

In difesa, se Dest dovesse recuperare dall’affaticamento muscolare, potrebbe insidiare seriamente Davide Calabria, apparso appannato nelle ultime partite. Nei prossimi giorni capiremo se Fikayo Tomori potrà recuperare per domenica o se Pioli dovrà affidarsi a Simon Kjaer insieme a Pierre Kalulu. Sulla sinistra ci sarà ancora Theo Hernandez, con la speranza di vedere la sua migliore versione. Tra i pali salvo clamorosi colpi di scena spazio a Tatarusanu.