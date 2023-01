Milan, tra ostacoli e ottimismo: il punto sul rinnovo di Leao

Ecco la situazione sul rinnovo di Rafael Leão. Il portoghese ha un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2027. Il punto sulla trattativa

C’è ancora una volta Rafael Leão in prima pagina su La Gazzetta dello Sport. Il giornale sportivo rosa ipotizza addirittura una rottura tra il portoghese e il Milan. La società sarebbe stanca del tira e molla che si sarebbe venuto a creare.

La volontà del Diavolo sarebbe quella di chiudere il prima possibile la vicenda ma fino a questo momento non è stato possibile. La Gazzetta riferisce di un confronto tra Maldini e Leao non andato a buon fine. Il pomo della discordia? La clausola rescissoria, che l’entourage del giocatore vorrebbe dimezzare, portandola almeno a 70 milioni di euro.

Ottimismo

Solo poche ore fa, nel corso della puntata di Sky Calciomercato, anche Gianluca Di Marzio aveva parlato del contratto di Leao ma in termini decisamente diversi: “C’è la volontà forte di rimanere – ha affermato il giornalista -. L’ottimismo del Milan non è sfumato. Il Chelsea ha comprato altri calciatori in quel ruolo. C’è stato un rallentamento legato al mercato di gennaio. Chi rappresenta Leao? L’avvocato Dimvula, per quel che so io Mendes non è l’agente“.

Il punto della situazione

La trattativa tra il Milan e Rafal Leao non è mai stata considerata facile ma vi abbiamo sempre parlato della volontà delle parti di trovare un accordo. La clausola rescissoria resta un nodo da sciogliere ma appare complicato che una trattativa per il calciatore più importante della rosa possa saltare per questo motivo. Il fatto, poi, che in una contrattazione ci siano più attori in gioco, dal padre, all’avvocato Dimvula, a Jorge Mendes, non aiuta di certo.

Il Milan oggi ha certamente altro a cui pensare ma il desiderio di chiudere il prima possibile rimane e l’offerta da oltre sette milioni di euro netti a stagione, con i bonus, è stato ritenuta idonea. Serve dunque pazienza ma le possibilità che si raggiunga un accordo sono ancora alte