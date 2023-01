“Rottura Milan-Leao”, comunicato ufficiale: la società smentisce

Il club AC Milan ci ha tenuto a smentire la notizia diffusa oggi dal quotidiano sportivo italiano. La trattativa per il rinnovo è ancora viva…

La giornata di oggi era cominciata nel peggior modo possibile per l’ambiente rossonero e tutti i tifosi. La Gazzetta dello Sport aveva infatti parlato di una crisi in corso tra Rafael Leao e il Milan. A far da divisore ovviamente il rinnovo di contratto, con la questione della clausola rescissoria causa principale dei dissidi. La rosea aveva affermato che il giocatore, la sua famiglia e i suoi rappresentati si fossero impuntati sulla volontà di dimezzare tale clausola: da 150 milioni a 70/80 milioni di euro.

Un fatto che avrebbe mandato in bestia Paolo Maldini e il resto della dirigenza. Il Milan avrebbe potuto accettare la totale esclusione della clausola nel prossimo contatto, ma non il suo dimezzamento, il quale avrebbe significato accettare di svalutare il gioiello più prezioso della squadra di Stefano Pioli. La crisi tra Leao e il Milan, ha sottolineato la Gazzetta dello Sport, sarebbe anche uno dei motivi delle recenti prestazioni disastrose dell’attaccante esterno.

E’ indubbio che Rafael Leao si sia dimostrato abbondantemente sottotono nelle ultime gare. Ma come lui, come il resto dei compagni. E’ davvero rottura netta tra il Diavolo e il suo talento? No, è intervenuto il Milan stesso a smentire il tutto.

Milan, arriva la smentita ufficiale

La Gazzetta dello Sport aveva continuando affermando che l’offerta da 7 milioni di euro presentata dal Milan non aveva dato l’accelerata che ci si aspettava. E questo appunto per i dissidi sorti negli ultimi giorni. Una presunta rottura che avrebbe condotto il giocatore a non essere più incisivo sul campo, a non sorridere più, e ad avere spento l’ottimismo che il club aveva nei confronti della trattativa. Come accennato, è stato il Milan a smentire tutte queste supposizioni. Con un comunicato ufficiale, il club rossonero ha uscito stavolta le unghie. Di seguito la nota su Twitter:

In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. pic.twitter.com/3B66oPdptu — AC Milan (@acmilan) January 31, 2023



