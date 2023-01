Sky – Milan, è a un passo dalla cessione: andrà in Svezia

Il club rossonero è vicino a piazzare un colpo in uscita in queste ultime ore di mercato: operazione in prestito

Sono le ultime ore ancora disponibili per il mercato di gennaio e tutte le società stanno cercando di portare a termine e ufficializzare le operazioni che hanno messo in piedi in questi giorni.

Anche il Milan è al lavoro, anche se non ci saranno grossi colpi in entrata in programma. La dirigenza rossonera ha chiuso diverse settimane fa l’acquisto del portiere Devis Vasquez dai colombiani del Club Guaranì. Questa sarà, salvo clamorosi colpi di scena, l’unico affare in entrata per il Diavolo in questa sessione invernale.

Paolo Maldini e Ricky Massara hanno dovuto pensare anche ai giocatori in uscita, sia della prima squadra che della Primavera. In tanti infatti avevano bisogno di trovare spazio e fare esperienza altrove. Non tutti le cose sono riuscite da questo punto di vista perché, ad esempio, la cessione di Tiemouè Bakayoko non si è concretizzata. Il centrocampista francese ha infatti rifiutato i turchi dell’Adana Demirspor.

Roback verso il Norrkoping

Una trattativa che sta invece per concretizzarsi è quella che porterà il giovane attaccante rossonero Emil Roback al club svedese del Norrkoping.

La notizia è stata riportata da Sky Sport. Il centravanti classe 2003, ex Primavera rossonera, approderà quindi in Allsvenskan con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 19enne tornerà quindi momentaneamente in patria. In questi primi mesi della stagione Roback aveva giocato in prestito in Danimarca del Nordsjaelland, per poi tornare a inizio gennaio a Milanello.

Ora lo aspetta questa nuova esperienza per provare a confermarsi nel calcio professionistico. Il Milan piazza quindi un calciatore in queste ultime ore di mercato. Nei due anni in cui ha giocato nell’Under 19 del Milan, dal 2020 al 2022, Emil Roback ha collezionato 42 presenze e 5 gol.