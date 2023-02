Arrigo Sacchi spiega il crollo del Milan: “Ragazzi destabilizzati da…”

Arrigo Sacchi torna a parlare del momento no del Milan: il tecnico analizza le cause del crollo: “Sono destabilizzati”

Inaspettato, inspiegabile. Il crollo del Milan di questo inizio 2023 preoccupa e non poco. In quel di Milanello si cercano le motivazioni di un decorso difficilmente pronosticabile ma soprattutto una soluzione rapida alla crisi. Anche l’ex tecnico Arrigo Sacchi ha provato a dare una chiave di lettura al momento rossonero.

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato. Due pareggi e due vittorie nelle ultime quattro. Nel mezzo la sconfitta nella finalissima di Supercoppa contro l’Inter e la pesante eliminazione a sorpresa ad opera del Torino in Coppa Italia.

E’ stato un gennaio a dir poco nero per il Milan. In un mese i rossoneri sono passati dall’essere in lizza per giocarsi ogni cosa a vedere sfumato un trofeo (la Supercoppa), perso l’occasione di un successo in Coppa Italia, e compromesso il cammino in campionato, dove il Napoli è ormai in volata a + 15 punti. Per Pioli e i suoi la priorità è reagire e riuscire a trovare una via fuori da un inspiegabile tunnel.

Sacchi sul crollo del Milan: “Ecco cosa ha destabilizzato i giocatori”

Anche l’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi, sempre molto vicino alle vicende milaniste, ha provato ad analizzare le ragioni dietro il crollo dei rossoneri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il tecnico ha ricondotto lo scarso momento di forma dei rossoneri principalmente ad un problema di tipo psicologico. Il problema con cui dovrà fare i conti Pioli non sarebbe questione di moduli, formazione o forma fisica ma piuttosto sarebbe di tipo principalmente mentale.

Secondo Sacchi dietro il calo del Milan ci sarebbe…lo scudetto. Sembra un paradosso, eppure secondo il tecnico, non esattamente l’ultimo arrivato, proprio l’aver conquistato un risultato così importante lo scorso anno avrebbe condizionato i rossoneri in questa stagione.

Questo anche per via della giovanissima età della rosa gestita da Pioli: “Con i giovani bisogna essere pazienti” ha sottolineato Sacchi. “E quelli del Milan si sono trovati dall’essere sconosciuti ad essere sul palcoscenico avendo vinto con merito lo scudetto”. Proprio questo avrebbe destabilizzato il gruppo di Pioli. Non è facile gestire le sconfitte, ma anche riuscire a rimettersi in carreggiata dopo avere assaporato il trionfo e non sedersi sugli allori è particolarmente complicato. Insomma, Sacchi sembrerebbe confermare il vecchio detto che se vincere è difficile, confermarsi lo è ancora di più, soprattutto quando si ha a che fare con giovani campioni. E detto da lui, che di trionfi e successi ne ha dovuto gestire parecchi ha sicuramente un certo peso che spinge a riflessioni.

Quel che è certo è che le due pesantissime sconfitte contro Lazio (per 4 reti a 0) e Sassuolo (per 5 reti a due) hanno lanciato l’allarme in casa rossonera. Serve recuperare serenità e riaccendere quell’interruttore spentosi a fine anno.