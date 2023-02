Calciomercato Milan, Bakayoko in Turchia: “Fatta al 90%”

Il futuro di Bakayoko potrebbe essere in Turchia: nelle ultime ore sono arrivate notizie incoraggianti sull’addio del centrocampista al Milan.

La cessione di Tiemouè Bakayoko è diventato un argomento quasi da telenovela in questi mesi. Già nella sessione estiva del calciomercato il Milan sperava di riuscire a liberarsi del giocatore e non ci è riuscito. In quella invernale ci sono stati altri tentativi e forse stavolta il trasferimento si può concretizzare.

A un certo punto il mediano francese sembrava vicino alla Cremonese, poi l’affare è saltato. C’è stato anche il serio inserimento del Lione, ma anche in questo caso l’operazione non si è concretizzata.

Secondo quanto rivelato da L’Equipe, il problema è stato il risarcimento chiesto dal Chelsea al Milan per l’interruzione anticipata del prestito. Il club rossonero si è opposto a tale richiesta e così è naufragato ogni discorso. Com’è noto, il prestito scade a fine giugno 2023 e prevedeva anche un diritto di riscatto a 15 milioni che diventava obbligo a specifiche condizioni.

Calciomercato Milan, Bakayoko finalmente in Turchia?

Sfumate le piste Cremonese e Lione, a farsi avanti nuovamente per Bakayoko è stato l’Adana Demirspor. Già diversi giorni addietro la società turca aveva presentato una ricca offerta al calciatore: contratto di tre anni a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Sembrava davvero fatta, il francese ha detto no.

Secondo le ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, c’è stato un altro tentativo dell’Adana Demirspor e potrebbe arrivare la fumata bianca. Le parti sarebbero vicine a raggiungere un accordo. Il Turchia la finestra del calciomercato termina l’8 febbraio, quindi c’è tutto il tempo per finalizzare il trasferimento.

La squadra turca è allenata da Vincenzo Montella, tecnico che da tempo spinge per il suo acquisto. Bakayoko in Super Lig avrebbe l’occasione di tornare a giocare con continuità e magari poi di guadagnarsi un’altra chiamata da un campionato più importante. Rimanere al Milan altri mesi senza mettere piede in campo (finora 0 minuti) non è certamente utile alla sua carriera.

Bakayoko all’Adana Demirspor: c’è fiducia

Andy Bara, CEO dell’agenzia Niagara, ha parlato così a calciomercato.com: “Al 90% Bakayoko andrà all’Adana Demirspor. Io e suo fratello Soualio stiamo lavorando per il suo futuro. Nessun altro agente è autorizzato a parlare per conto di Tiemouè“.

Nelle prossime ore potrebbe esserci l’accelerata decisiva per definire questa operazione. Vedremo se questa sarà la volta buona per vedere l’ex mediano del Monaco lasciare Milanello. Il club rossonero risparmierebbe poco più di 2 milioni di euro lordi inerenti lo stipendio da versargli in questa seconda parte di stagione.