Calciomercato Milan, Giroud: offerta shock dalla Premier, i dettagli

Giroud ha ricevuto una proposta molto ricca per fare ritorno in Premier League: ma rimane un attaccante del Milan almeno fino a fine stagione.

L’ultimo giorno del calciomercato invernale non ha regalato novità per quanto riguarda il Milan, che è rimasto immobile in entrata. E anche in uscita non si sono registrate partenze importanti.

Paolo Maldini e Frederic Massara adesso si concentreranno soprattutto sui rinnovi, visto che ce ne sono due abbastanza urgenti da provare a finalizzare. Uno è quello di Rafael Leao (scadenza giugno 2024) e l’altro è quello di Olivier Giroud, che ha un contratto che scade a fine stagione.

Finora è sempre trapelata la volontà di club e giocatori di firmare un nuovo accordo, però le parti non hanno ancora trovato l’intesa totale sui dettagli economici. Sicuramente il prolungamento contrattuale del francese è quello più facile e viene dato praticamente per certo. Possibile che la fumata bianca arrivi a breve.

Calciomercato Milan, super proposta dell’Everton per Giroud

Giroud ha già dichiarato che spera di rimanere al Milan il più possibile, ma non mancano le società a lui interessate. Nell’ultimo giorno del mercato di gennaio una si è fatta con un’offerta veramente ricca: l’Everton.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il secondo club di Liverpool ha messo sul tavolo un contratto fino a giugno 2023 con un cospicuo bonus in caso di salvezza. Se i Toffees fossero riusciti a conquistare la permanenza in Premier League, per l’attaccante sarebbe scattato un altro anno di contratto a ben 8,4 milioni di euro.

Giroud ha rifiutato la proposta dell’Everton e, ovviamente, anche il Milan si è opposto alla partenza del suo numero 9. Come detto in precedenza, la sensazione è che presto le parti si incontreranno per definire il rinnovo.

Giroud-Milan, a breve il rinnovo?

L’ex centravanti di Arsenal e Chelsea percepisce uno stipendio da circa 3,5 milioni netti a stagione e dovrebbe firmare un nuovo accordo con il Diavolo per lo stesso importo. Non ci dovrebbero essere particolari intoppi nella trattativa.

Giroud va per i 37 anni, però il Milan crede che possa essere ancora importante per il progetto. In questa stagione ha messo insieme 10 gol e 6 assist in 26 partite. Ha anche realizzato 4 reti con la Francia nel Mondiale disputato in Qatar e chiuso con la sconfitta contro l’Argentina in finale.

Il numero 9 rossonero gode ancora di buona forma, anche se vista l’età è necessario gestire bene le sue energie. In molti invocano l’acquisto di un attaccante che faccia il titolare nel Milan nella prossima stagione. Zlatan Ibrahimovic potrebbe ritirarsi e Divock Origi finora non ha dato abbastanza garanzie. Maldini e Massara rifletteranno su un possibile intervento, compatibilmente con il budget a disposizione per la campagna acquisti.