Enzo Fernandez al Chelsea, cifra record: il Milan ha un grande rimpianto

Il Chelsea alla fine ce l’ha fatta: perfezionato l’acquisto di Enzo Fernandez dal Benfica, ex obiettivo di mercato del Milan.

Se ne è parlato per settimane e a un certo punto sembrava tutto saltato, però nel finale della finestra invernale del calciomercato si è concretizzato il trasferimento di Enzo Fernandez. Il Chelsea è riuscito a strappare l’accordo con il Benfica.

I Blues hanno investito 121 milioni di euro per l’acquisto del centrocampista argentino. Si tratta di un’operazione record per la Premier League. Nessun club aveva mai speso una cifra del genere per un calciatore. Il 25% di tale somma finisce nelle casse del River Plate, così come da accordi presi con il Benfica al momento del trasferimento in Portogallo.

Sono stati mesi incredibili questi per Fernandez. Prima il passaggio al Benfica per circa 18 milioni (bonus compresi), poi le grandi prestazioni con la maglia portoghese e quelle al Mondiale vinto con l’Argentina. Infine la cessione al Chelsea per una somma record. La sua carriera ha preso una decisa accelerata.

Calciomercato Milan, Enzo Fernandez poteva essere rossonero

Vedere il rendimento di Enzo Fernandez in questi mesi fa sicuramente venire più di un rimpianto in casa Milan. Infatti, la società rossonera si era interessata concretamente al centrocampista all’inizio dell’estate 2022. Tuttavia, non c’è stato poi un deciso assalto per assicurarselo ed evitare che finisse al Benfica.

Martin Guastadisegno, agente che fece da intermediario per un possibile trasferimento in Italia, ha raccontato che c’era la volontà del ragazzo di venire in Serie A e aveva detto di sì a un passaggio al Milan. Il capo-scout Geoffrey Moncada era stato anche in Argentina a parlare con lui.

Nonostante l’ok del giocatore, poi la trattativa non è decollata. Probabilmente gli intoppi relativi ai rinnovi della coppia Maldini-Massara e l’aver atteso eccessivamente Renato Sanches, poi finito al PSG, hanno condizionato tutto. E magari non c’era neppure la convinzione di investire 18-20 milioni sull’argentino. Il Benfica è stato abile a trovare l’accordo con il River Plate e si è ritrovato in squadra un talento enorme, ora pagato ben 121 milioni dal Chelsea. Vedremo se con la maglia dei Blues si confermerà ad altissimi livelli.