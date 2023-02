Milan, è una certezza: arriva l’esterno

Il Milan è pronto a riprovarci. In estate arriverà certamente un esterno di destra. E’ corsa a due: il punto della situazione

I giorni del Condor. Adriano Galliani è passato alla storia anche per essere il dirigente più abile ad acquistare i calciatori nelle ultime ore del calciomercato. Sono davvero diversi i colpi messi a segno poco prima della chiusura della campagna acquisti dall’ex dirigente del Milan.

Fare trattative all’ultimo momento sembrava essere un’abitudine solamente italiana ma nell’ultimo periodo anche nel resto d’Europa molti affari vengono portati a termine proprio sul gong. Così anche quest’anno diversi giocatori hanno cambiato maglia allo scadere.

Il Chelsea è stata certamente la squadra protagonista di gennaio e dopo aver condotto un mercato super ha deciso di chiudere col botto, mettendo le mani su Enzo Fernandez. Proprio nelle ore in cui i londinesi chiudevano per l’argentino con il Benfica, si trattava su un altro tavolo, quello di Parigi, per cedere Hakim Ziyech.

Frittata internazionale

Il marocchino, dopo diverse stagioni complicate, aveva finalmente trovato la destinazione giusta per cambiare aria. Era tutto fatto, con il giocatore, protagonista al Mondiale, con la maglia della sua nazionale, volato a Parigi il 30 gennaio per svolgere le visite mediche. Sarebbe stato un prestito secco per sei mesi. Il Psg era l’occasione giusta per vincere subito ma qualcosa è andato storto.

Il Chelsea, come detto, era a lavoro su più tavoli (anche quello di Bakayoko) e così le carte necessarie per completare il trasferimento non sono state presentate in tempo. Una doccia fredda per Ziyech, confermata dal comitato legale della Ligue de Football Professionnel, che ha respinto il ricorso presentato dal club francese. Nulla da fare, il giocatore marocchino è così costretto a rimanere in Inghilterra.

Nuova opportunità

L’addio di Ziyech è dunque rinviato alla prossima estate. Appare davvero complicato che il marocchino possa ancora continuare l’avventura a Londra o che torni ad essere un obiettivo del Psg. A luglio, dunque, potrebbe nuovamente essere un’idea per il Milan. I rapporti con il Chelsea, d’altronde, sono ottimi e il club rossonero potrebbe avere i soldi per accontentare gli inglesi.

La sensazione, però, è che molto dipenderà da come andrà a finire la vicenda Nicolò Zaniolo. Impossibile che il Milan non ci riprovi ancora per l’italiano. Mettere le mani sull’ex Inter, chiaramente, chiuderebbe le porte al marocchino.