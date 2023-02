Milan-Real Madrid, affare in discesa: accordo vicino, si chiude per giugno

Buona notizia sul fronte mercato per il Milan. I rossoneri stanno già ragionando per quanto riguarda il mercato estivo 2023 con una novità importantissima.

Il mercato invernale del Milan ha rappresentato in pieno il periodo che sta attraversando il club rossonero ed il calcio italiano in generale. Nessun colpo di livello, solo qualche euro speso in operazioni minori e impossibilità di investire cifre importanti.

I tifosi del Milan, come accaduto un anno fa, si sono dovuti accontentare di restare con la rosa già a disposizione di Stefano Pioli nella prima metà di stagione. Ma a differenza del 2022, quest’anno il Milan avrebbe avuto bisogno di stimoli sul mercato visto il momento delicato in campionato e nelle coppe.

L’intenzione di Paolo Maldini è quella di mantenere gli sforzi economici per la prossima estate. Il Milan dovrà sicuramente operare e cambiare qualcosa nella sessione 2023, soprattutto se la squadra non riuscirà a mantenere alto il livello delle sue prestazioni.

Milan, a buon punto la trattativa per trattenere Brahim Diaz

Uno dei primi punti all’ordine del giorno, in vista della prossima estate, sarà quello di trattenere i calciatori più importanti della rosa, evitando così rivoluzioni interne o addii dolorosi.

Per questo motivo il Milan già in questi giorni sta continuando a dialogare con il Real Madrid. Argomento di conversazione è il riscatto a titolo definitivo di Brahim Diaz. Il numero 10 rossonero, in prestito biennale, può essere acquistato definitivamente per 22 milioni di euro.

Ma il Milan vuole uno sconto, consapevole di non poter spendere una grande fetta di budget per tenersi stretto Diaz. Il giocatore però piace molto a Stefano Pioli e dunque l’intenzione è quella di trovare un accordo per trattenerlo.

Accordo che, secondo Tuttosport, sarebbe molto vicino. Il Real è disposto a venire incontro al Milan ed abbassare le pretese: la richiesta rossonera è di scendere intorno ai 13-15 milioni di euro per riscattare Diaz, cifre che Carlo Ancelotti e compagnia dovrebbero approvare pur di effettuare una plusvalenza su un calciatore considerato un esubero in Spagna.

La stagione di Brahim Diaz con il Milan

Brahim Diaz sta provando a conquistarsi intanto sul campo la conferma con la maglia del Milan. Il fantasista classe ’99 è però spesso vittima di discontinuità, il più grande difetto del suo essere calciatore.

In questa stagione ha infatti vissuto momenti top, come la doppietta al Monza o l’eurogol contro la Juventus. Ma non sono mancati periodi di magra o di prestazioni meno brillanti.

Finora Diaz ha collezionato 23 presenze ufficiali in stagione, tra campionato e coppe, con 4 reti all’attivo e due assist vincenti. Buoni numeri, ma forse ancora non da eccellenza assoluta. Ma Pioli si fida di Brahim e intende vederlo confermato anche in futuro.