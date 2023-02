Milan-Sassuolo, il dato di Rebic è allarmante: nessuno peggio di lui

L’attaccante croato ha stabilito un record negativo nella partita di domenica contro la formazione emiliana

Il Milan cerca le cause di questa falsa partenza nel 2023, che ne sta condizionando fortemente i vari obiettivi stagionali. Con il ko di domenica contro il Sassuolo i rossoneri hanno raccolto 2 pareggi e 4 sconfitte dall’inizio del nuovo anno.

Questo mese horror è costato al Milan per ora la Supercoppa Italiana, consegnata ai rivali dell’Inter, e la Coppa Italia. Ma anche in campionato la situazione è stata abbastanza compromessa. Le speranze di avvicinare il Napoli nella corsa al titolo si sono azzerate e ora anche l’ingresso in Champions League non è più affatto una formalità. Al momento infatti il Milan si ritrova al quinto posto, anche se a pari merito con la terza e la quarta, ovvero Lazio e Atalanta.

Tante sono le motivazioni, dagli infortuni ai problemi tattici della squadra di Stefano Pioli, passando per una difficoltà ora anche mentale nel dover reagire al momento avverso. Le statistiche ci parlano però anche di un abbassamento del livello di rendimento da parte di tanti singoli. Le prestazioni individuali infatti sono scarse e con diversi errori nell’arco della partita.

Rebic male col Sassuolo: la percentuale di passaggi sbagliati è altissima

In molti si sono focalizzati sugli errori della difesa e del portiere. Tatarusanu infatti è stato uno dei più bersagliati, così come Kalulu e Calabria nella sfida contro il Sassuolo.

Analizzando i numeri però ci si rende conto che ci sono tante prestazioni negative anche in attacco. Uno dei peggiori domenica contro la squadra di Alessio Dionisi è stato infatti Ante Rebic. L’attaccante croato è stato sfortunato in occasione del gol annullato dal VAR, ma per il resto ha fatto molto male nell’arco dei 70 minuti che gli ha concesso Pioli.

Rebic ha fatto registrare un record negativo perché è stato il peggior giocatore per percentuale di passaggi riusciti in una gara dall’inizio del campionato, con il 36%. Praticamente il classe ’93 ha regalato palla ai neroverdi due volte su tre. Questo dato conferma ancor di più le difficoltà del Diavolo in questo momento, quando anche chi di solito garantisce grandi prestazioni comincia a faticare.

E’ il primo giocatore della serie A 22/23 con almeno un’ora di gioco ad aver totalizzato una % di passaggi riusciti così bassa 36% pic.twitter.com/VYV9VX4vUC — pallottoledicalcio (@PdiCalcio) January 30, 2023

Rebic è reduce da un infortunio e non ci si può aspettare ovviamente che sia al meglio, ma intanto il Milan continua a non poter usufruire dei suoi calciatori al massimo.