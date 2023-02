ML – Milan, Pioli riabbraccia un giocatore: il punto da Milanello

Le ultime da Milanello in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Arriva una buona notizia dal centro sportivo di Carnago. Il punto

Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello in mattinata. Nel mirino c’è il derby di domenica sera. I rossoneri stanno vivendo un periodo complicato. Una crisi senza fine.

Serve rialzare la testa, serve cambiare strada per trovare la rotta giusta. Il mister è intenzionato, finalmente, a dare un volto nuovo alla squadra. Una nuova umiliazione non sarebbe certamente ammessa.

Recuperare qualche giocatore potrebbe essere fondamentale. Per Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan, però, bisognerà aspettare ancora un po’. Entrambi, come vi abbiamo raccontato, hanno messo nel mirino l’andata degli ottavi di finale di Champions League, a San Siro, contro il Tottenham, in programma il prossimo 14 febbraio. C’è chi ha ipotizzato un rientro anticipato per lo svedese, già contro il Torino, ma bisognerà aspettare i prossimi giorni per avere maggiori certezze.

Ritorna in gruppo

Ibra non ci sarà domenica contro l’Inter, al pari del portiere francese e verosimilmente, di Ismael Bennacer, Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi. Assenze pesanti, per i quali servirà ancora un po’ di tempo.

Da Milanello, però, è arrivata una buona notizia: come appreso da MilanLive.it, Sergino Dest è tornato a lavorare in gruppo. L’americano era stato costretto a saltare il match contro il Sassuolo per un affaticamento muscolare. Ci sarà dunque contro i nerazzurri e chissà che non riesca anche a convincere Pioli a farlo giocare titolare. Davide Calabria è apparso in difficoltà e non è da escludere che vada in panchina, facendo spazio a Dest.

Formazione

Pioli, come ampiamente detto, è pronto a cambiare, affidandosi ad un centrocampo a tre. Senza Bennacer, ad affiancare Sandro Tonali e Rade Krunic, sarà uno tra Tommaso Pobega e Vranckx, con l’italiano favorito. In difesa, davanti al tanto discusso Tatarusanu, ci saranno Theo Hernandez, Kalulu e Simon Kjaer. In attacco Leao e Giroud vanno verso una maglia da titolare con uno tra Saelemaekers e Messias. Non è da escludere, però, il rilancio di Brahim Diaz. I prossimi giorni saranno utili per capire su chi punterà Pioli.