ML – Tomori, controlli incoraggianti: l’obiettivo è il Tottenham

La redazione di MilanLive.it ha raccolto gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni di Fikayo Tomori. Fissato il rientro!

Come se non bastasse il brutto e deludente periodo sul campo del Milan! No, ci si mettono anche gli infortuni a complicare una situazione già complicatissima. Stefano Pioli nell’ultima settimana ha infatti perso momentaneamente due giocatori imprescindibili. Prima Fikayo Tomori, poi Ismael Bennacer. Infortunio all’anca per l’inglese, infortunio al bicipite femorale per l’algerino. Piove sul bagnato, non c’è dubbio!

Entrambi salteranno con tutta certezza il derby di domenica prossima contro l’Inter. Stefano Pioli, secondo quanto filtra dall’ambiente, è pronto ad un cambio modulo per garantire maggiore compattezza alla sua formazione, la stessa che è mancata nella maniera peggiore nelle ultime uscite. E’ quindi pronosticato un 4-3-3, in sostituzione al classico schema del 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

Ma c’è l’esigenza di recuperare quanto prima i giocatori infortunati, con anche Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic assenti di lusso. Intanto, la nostra redazione è venuta a conoscenza di importantissime novità in merito alle condizioni di Fikayo Tomori. Il difensore ex Chelsea si è sottoposto oggi agli esami strumentali come da previsione. Tutti gli aggiornamenti di MilanLive.it

Tomori, fissata la data del rientro

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Fikayo Tomori ha sostenuto oggi le visite mediche che erano state fissate la scorsa settimana, dopo l’infortunio al muscolo rotatore dell’anca sinistra rimediato durante il match di campionato contro la Lazio. Come da programma dunque. Gli esami odierni hanno evidenziato che il processo di guarigione sta procedendo al meglio. L’obiettivo per Fikayo è soltanto uno: tornare a disposizione di Stefano Pioli e della sua squadra per la partita di Champions League del prossimo 14 febbraio contro il Tottenham. Valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fikayo Tomori (@fikayotomori)



Una partita in cui il Diavolo avrà bisogno di tutti a San Siro, soprattutto dei suoi migliori elementi. Non ci resta che attendere dunque il completo recupero dell’inglese, un giocatore da sempre imprescindibile, nonostante nelle ultime uscite sia apparso sotto tono con qualche errore di troppo. Ma c’è fiducia nella ripresa di Tomori e del Milan!

Appuntamento al 14 febbraio: altri due rientri?

Non soltanto Fikayo Tomori. Nelle ultime ore stanno circolando delle notizie estremamente anche sul recupero di altri due giocatori. Parliamo di Mike Maignan e Zlatan Ibrahimovic. Con grande sorpresa c’è la possibilità che l’attaccante svedese torni in campo per il match di campionato contro il Torino del 10 febbraio. Il suo recupero sembrava un’utopia, ma adesso siamo veramente vicini. Ciò significa che Zlatan potrà esserci, con tutta l’accortezza del caso, anche nella gara di Champions contro il Tottenham a San Siro. Ibra non potrà di certo giocare per 90 minuti. Ma il suo apporto da leader, anche per uno spezzone di gara, potrà essere determinante.

Per quanto riguarda Maignan: rimane viva la possibilità di averlo in campo per il match contro gli Spurs. Ma rispetto ad Ibrahimovic ci sono meno certezze. Il Presidente Scaroni aveva dichiarato che il portierone francese ci sarebbe stato, ma stando alle notizie attuali è possibile che il rientro dell’ex Lille avvenga qualche giorno più avanti. La speranza rimane però grande!