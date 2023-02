Rafael Leao, altro che rottura: like al comunicato ufficiale del Milan

Leao, polemica tra il Milan e la Gazzetta dello Sport sul rinnovo del giocatore. Il like galeotto fa capire la posizione del portoghese.

Tra le mille voci e i rumors sulla situazione di Rafael Leao spunta la voce più importante di tutte, quella del diretto interessato. Il calciatore ha usato i social per esporsi sul polverone che nelle ultime ore lo ha travolto. Basterà a placare le polemiche?

Nelle ultime ore è scoppiata una vera e propria bomba legata al rinnovo del contratto di Rafael Leao. Il giocatore da tempo sta discutendo il prolungamento del suo accordo con il Milan, in scadenza nel 2024. Le trattative, però, sono più complicate del previsto. Leao a suo di prestazioni ha fatto schizzare il suo valore, oltre che le sirene di mercato. Trattenerlo, insomma, è apparso subito tutt’altro che semplice per il Milan, alle prese come tutti i club italiani con i noti paletti economici.

La Gazzetta dello Sport, però, ha lanciato un’autentica miccia svelando che le trattative per il rinnovo del giocatore si sarebbero bruscamente interrotte. Lo screzio tra il Milan e l’entourage del giocatore sarebbe avvenuto in merito alla clausola da apporre al nuovo contratto. Il team di Leao avrebbe spinto per una clausola fissata sui 70 milioni. Troppo bassa per il Milan, che avrebbe preferito a quel punto toglierla e potere decidere di valutare liberamente le offerte, oppure mantenerla su un valore superiore ai 100 milioni. La quadra tra le parti non sarebbe stata trovata, ma anzi l’ultimo incontro sarebbe finito in una brusca rottura tra il club e gli agenti del giocatore.

Il Milan ha prontamente risposto alla versione della Gazzetta, smentendo ogni tipo di scontro con l’agente del giocatore e confermando il proseguire dei contatti tra il club e il giocatore. Tutto, insomma, secondo regola. Nessuno screzio o clausola. Le notizie, secondo il club, sarebbero lesive non solo del Milan ma anche della reputazione del giocatore.

Leao, il like galeotto fa intuire la sua posizione

Tra le due versioni, ne spunta una terza. Probabilmente quella più importante di tutte. Rafael Leao ha voluto a suo modo prendere posizione e far capire la sua idea sulla questione. Il giocatore non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma si è affidato come molti suoi coetanei ai social network.

In merito al comunicato del Milan, c'è il like di Leão direttamente dal suo profilo⬇️ pic.twitter.com/epFiBFvBfr — JohnnyRossonero❤️🖤 1️⃣9️⃣🏆 (@Milanista_Serio) January 31, 2023

A molti non è sfuggito un like lasciato dal suo profilo Twitter dal giocatore. Leao ha infatti messo mi piace proprio al comunicato rilasciato dal Milan sulla sua situazione. Un gesto distensivo nei confronti della situazione e di accordo alla società rossonera che in modo discreto fa capire la posizione del calciatore. Se è vero che un like non ha la stessa valenza delle parole, assume comunque a giorno d’oggi le sembianze di un indizio rilevante in merito a quella che è la posizione del diretto interessato nella querelle.