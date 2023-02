Sky – Milan, derby in piena crisi: Scaroni e Furlani a Milanello

Il Milan vive un periodo decisamente complicato. La dirigenza e la società si muovono per cercare di riportare serenità e fiducia a squadra e ambiente.

Il momento è nero come mai era stato negli ultimi 2-3 anni. Era dai tempi di Atalanta-Milan 5-0, nel dicembre del 2019, che la squadra rossonera non attraversava un periodo così avaro di soddisfazioni.

In casa Milan si respira aria di crisi ed il problema è che domenica si giocherà il tanto atteso derby della Madonnina. Di nuovo Inter e Milan una di fronte all’altra, dopo la batosta subita dai rossoneri in Supercoppa Italiana il 18 gennaio scorso.

Per cercare di scuotere l’ambiente e spronare la squadra a fare meglio, si è mossa anche la società milanista. Come riportato poco fa da Sky Sport, oggi all’allenamento odierno di Milanello è presente infatti lo stato maggiore del Milan.

Dirigenti Milan a spronare la squadra: basterà per il derby?

L’emittente satellitare poco fa ha aggiornato la situazione odierna nel centro sportivo di Milanello. A seguire la sessione di allenamento della squadra di Stefano Pioli sono presenti tutti i dirigenti operativi.

Presenti al campo sia il presidente Paolo Scaroni, sia l’amministratore delegato Giorgio Furlani, che da qualche mese ha preso il posto ufficialmente di Ivan Gazidis.

Ovviamente oltre ai due personaggi già citati, sono al fianco della squadra come sempre anche Paolo Maldini e Ricky Massara, i due responsabili dell’area tecnica e del mercato rossonero.

L’intenzione di Scaroni e Furlani è quella di sostenere innanzitutto la squadra, spronandola a lavorare meglio e avere le motivazioni giuste in vista del derby di domenica sera a San Siro.

Come mister Pioli ha sempre detto, per partite come quella contro l’Inter non c’è bisogno di stimolare l’ambiente, visto che il derby in sé è un appuntamento emozionante e da vincere a tutti i costi. Ma viste le prove recenti del Milan, soprattutto contro Lazio e Sassuolo, serve una scossa improvvisa e ben assestata.

Infortunati e disponibili: le ultime da Milanello

Intanto il Milan prepara il derby tra mille difficoltà. Pioli dovrà fare la conta di disponibili e calciatori ancora infortunati. Come per esempio Fikayo Tomori, che resta in dubbio fino all’ultimo per esserci domenica sera.

Difficile che possano rientrare in tempo sia Bennacer che Dest, fermatisi entrambi per affaticamenti muscolari non da poco. Arrivano però notizie confortanti da Ibrahimovic, che potrebbe anche ottenere la prima convocazione stagionale.