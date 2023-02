Sky – Non recupera per il derby: grave perdita per Pioli

Brutte notizie dall’infermeria per Pioli. Il tecnico per la sfida contro l’Inter dovrà fare a meno anche del giocatore.

Piove sul bagnato per il Milan. I rossoneri sono in una situazione a dir poco complicata. Gli uomini di Pioli devono fare i conti non solo con un momento di forma a dir poco non esaltante, ma anche con l’infortunio di un pilastro di Pioli.

Più che un derby la strada per la rinascita. La partita contro l’Inter che si terrà la prossima domenica per i rossoneri riveste un’importanza davvero centrale. Non solo perché un derby è sempre “la” partita, non solo perché permetterebbe di riprendere i nerazzurri in classifica, ma soprattutto perché consentirebbe ai rossoneri di risollevare entusiasmo e certezze e ripartire nel modo migliore dopo un mese davvero difficile.

Nelle ultime cinque partite di campionato il Milan ha ottenuto solo una vittoria, nella prima giornata al rientro dalla sosta mondiale contro la Salernitana. Dopo gli uomini di Pioli hanno collezionato due pareggi, e le ultime due pesantissime sconfitte contro Lazio e Sassuolo, con nove reti incassate in appena due gare. Nel mezzo anche l’eliminazione dalla Coppa Italia e la Supercoppa persa proprio contro l’Inter. I rossoneri hanno subito l’occasione di rifarsi con i “cugini”. La fortuna, però, non sembra sorridere ai rossoneri che dovranno probabilmente fare a meno di un importante tassello.

Bennacer salta la sfida contro l’Inter: lavoro differenziato per il giocatore

Secondo quanto riportato da Sky Sport infatti il Milan nel derby dovrà quasi certamente fare a meno di Ismael Bennacer. L’algerino ha accusato un infortunio al bicipite femorale sinistro che lo costringerà molto probabilmente a saltare il match contro i nerazzurri. Un vero grattacapo per Pioli, che dovrà fare a meno delle geometrie dell’algerino in un match complicato.

Bennacer sta svolgendo a Milanello sotto la guida dello staff medico e atletico il lavoro personalizzato come da prassi per il recupero dall’infortunio. E’ già iniziato il percorso per un rientro in campo che si spera possa essere il più veloce possibile. Le sue condizioni verranno ovviamente valutate giorno dopo giorno, bisognerà quindi attendere per comprendere le esatte tempistiche del rientro in campo.

Bennacer si aggiunge ad una importante lista di assenti per i rossoneri. Dal lungo degente Zlatan Ibrahimovic a Sergino Dest, Alessandro Florenzi, sino soprattutto a Fikayo Tomori (alle prese con una lesione al muscolo rotatore dell’anca destra) e Mike Maignan, altri due fedelissimi di Pioli costretti a saltare il derby.

Contro i nerazzurri quindi i rossoneri dovranno fare a meno di giocatori importanti, in un momento davvero difficile della stagione. Toccherà a Pioli e ai suoi ragazzi riuscire a sopperire alla pesante assenza di Bennacer e riuscire a trovare la carica per svoltare il momento negativo. Dopo un mese di Gennaio da incubo, il Milan punta ad un Febbraio da “Diavolo”, in barba alla sfortuna