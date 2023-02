Ziyech-PSG salta, errore incredibile del Chelsea: cosa è successo

Davvero sorprendente quanto successo a Ziyech, che sembrava ormai del PSG e poi ha dovuto tornare al Chelsea: trapela un retroscena clamoroso.

Uno dei trasferimenti più attesi dell’ultima sessione invernale del calciomercato era quello di Hakim Ziyech. Il marocchino non rientrava più nel progetto del Chelsea, che dopo i tanti acquisti di queste settimane era aperto più che mai a cederlo.

Per un periodo c’erano stati rumors sulla possibilità che il Milan si facesse davvero avanti, però in realtà Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno mai formulato un’offerta ufficiale. Sarebbe stato un grande colpo per la squadra di Stefano Pioli, che sulla fascia destra offensiva avrebbe bisogno di un netto upgrade.

L’ex stella dell’Ajax piaceva anche alla Roma, ma senza la cessione di Nicolò Zaniolo non era possibile imbastire l’operazione. Altre squadre si sono fatte avanti, ma l’unica alla quale è stato davvero a un passo è il Paris Saint-Germain. Sembrava tutto fatto, poi c’è stato un colpo di scena inatteso.

Calciomercato Milan, Ziyech al PSG: cosa è successo

Ziyech era volato a Parigi per fare le visite mediche e firmare il contratto. I controlli medici sono andati bene, dunque nessun intoppo sotto questo punto di vista. I club avevano anche raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto.

Poi cosa è successo? Secondo quanto riportato da L’Equipe, il Chelsea ha ripetutamente mandato la documentazione sbagliata e ciò ha fatto saltare l’affare. Le carte giuste sarebbero arrivate in ritardo e così per il PSG non sarebbe stato possibile tesserare il giocatore.

Comunque il club francese ha già avviato il ricorso presso il comitato legale della LFP per provare a farsi approvare il prestito di Ziyech. Le speranze sono minime. Vedremo se ci sarà un nuovo colpo di scena in questa vicenda o se il marocchino dovrà fare rientro a Londra.

Ziyech, i numeri al Chelsea

Ziyech si è trasferito al Chelsea nell’estate 2020 per 40 milioni di euro. Percepisce uno stipendio da circa 6 milioni lordi all’anno. Ha un contratto che scade a giugno 2025 e oggi i Blues valutano il suo cartellino 18-20 milioni.

In questi anni a Londra il giocatore ha collezionato 98 presenze condite da 14 gol e 11 assist. Di una sua partenza si parlava già durante lo scorso calciomercato estivo, quando ci furono tanti rumors sul possibile approdo al Milan. Poi non se ne è fatto nulla, ma i tifosi rossoneri speravano in un tentativo per gennaio.