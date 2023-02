Calciomercato Milan, non è ancora finita: ci prova il Galatasaray

Secondo le ultime informazioni, i due obiettivi di mercato del Milan sono finiti nel mirino del club turco. Possono ancora trasferirsi!

Il mercato invernale del Milan è stato un totale fallimento! Nè un acquisto di peso, né la cessione della zavorra che porta il nome di Tiemouè Bakayoko. Alla fine, i tifosi non chiedevano tanto, se non l’inserimento di un innesto di peso nella rosa attualmente spenta di Stefano Pioli. Il fatidico esterno destro d’attacco che dovrebbe dare maggiore qualità alla trequarti rossonera. Lo stesso colpo che manca praticamente da due stagioni, e che evidentemente sta creando uno scompenso nel gioco del Milan.

Alexis Saelemaekers e Junior Messias sono dei buoni giocatori senza dubbio, ma mancano di alcune caratteristiche essenziali per fare il Diavolo davvero grande, in Italia e in Europa. L’estate scorsa ha infiammato gli animi il nome di Hakim Ziyech, uno che per qualità e talento farebbe davvero al caso di Pioli, messo proprio là, sulla fascia destra come fatto al Mondiale col suo Marocco. Ma non c’è stato nulla da fare.

Il nome di Ziyech è tornato in voga anche in questo mercato di gennaio, con anche quello di Nicolò Zaniolo. Soprattutto il talento azzurro ha scosso le intenzioni di Paolo Maldini e Frederic Massara, che si sono esposti con una concreta offerta alla Roma. Sappiamo tutti com’è andata. Affare saltato totalmente e in anticipo, dato che i giallorossi pretendevano l’acquisto sicuro del giocatore, o adesso o a giugno. Quindi, né Ziyech né Zaniolo. Il Milan è rimasto con gli occhi pieni e le mani vuote! Ma i due giocatori hanno ancora margine di trasferimento!

Ziyech, delusione PSG: lo cercano in Turchia

Nelle ultime ore di mercato ha creato grande clamore l’interesse del Paris Saint Germain per Hakim Ziyech. In realtà, il marocchino è stato ad un passo dal club francese. Ieri si trovava proprio nella capitale per effettuare le consuete visite mediche e firmare il nuovo accordo. Un prestito secco fino a giugno! Grande occasione per il PSG di aggiudicarsi senza costi un innesto così di talento per il resto della stagione. Ma l’operazione è saltata, lasciando grande amarezza al giocatore, il quale aveva dato tutta la sua preferenza ai parigini.

Il motivo? Il Chelsea ha tardato nella presentazione di tutti i documenti alle autorità francesi per il trasferimento del giocatore. L’affare si è dunque concluso con un nulla di fatto. Ma non è finita qui: Ziyech ha ancora la possibilità di potersi trasferire questo inverno e trovare uno spazio da protagonista lontano da Londra.

Ziyech o Zaniolo? Cercano un esterno

Secondo accreditate fonti turche, il Galatasaray è alla ricerca di un nuovo esterno destro per la sua rosa. Non un nome qualunque ma uno che possa apportare tanta qualità alla squadra. Il club giallorosso ha messo nel mirino alcuni nomi parecchio rinomati, e celebri in questo momento nell’ambiente milanista. Di chi stratta? Proprio degli obiettivi sfumati per Maldini e Massara. Il Gala sta monitorando con attenzione, per fare una scelta, i profili di Hakim Ziyech e Nicolò Zaniolo.

Soprattutto l’italiano è un profilo che piace molto alla dirigenza giallorossa. Il mercato in Turchia è aperto sino all’8 febbraio, di conseguenza il tempo non manca per mettere a segno il colpo. Zaniolo accetterà la corte dei turchi? E’ circolata voce che Nicolò abbia deciso di aspettare giugno per far approdo al Milan e far diventare realtà il suo sogno. Staremo dunque a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

Le stesse fonti parlano anche di Christian Pulisic come profilo attenzionato dal Galatasaray per un posto sulla fascia destra d’attacco!