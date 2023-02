Ibra in Champions: il giorno della verità

Oggi avremo conferme ufficiali in merito al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il Milan è chiamato a consegnare la lista Champions alla Uefa

Entro le 24:00 di oggi il Milan dovrà rendere nota alla Uefa, la lista Champions League per la fase ad eliminazione diretta della competizione.

Il prossimo 14 febbraio, come è noto, si torna in campo, a San Siro, per sfidare il Tottenham di Antonio Conte, per l’andata degli ottavi di finale. Il ritorno, invece, è fissato per l’8 marzo. Oggi, dunque, sapremo quali saranno i calciatori che affronteranno gli inglesi nella doppia sfida.

La fase a gironi è stata affrontata con Tatarusanu, Mirante; Calabria, Ballo, Theo Hernandez, Kalulu, Dest, Tomori, Kjaer, Florenzi, Gabbia; Bennacer, Tonali, Diaz, Pobega, Krunic, Saelemaekers; Giroud, Rebic, Leao, Origi, De Ketelaere e Messias, oltre ai giovani della Primavera.

Come è possibile leggere sul sito della UEFA, il Milan, come qualsiasi altro club, può iscrivere un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 CET del 2 febbraio.

Rimangono validi il limite complessivo di 25 giocatori in Lista A e la quota di otto giocatori formati localmente“. Quindi i giocatori attualmente esclusi, come Vranckx, Thiaw, Adli e Zlatan Ibrahimovic, possono essere inseriti, attraverso una sostituzione con calciatori non formati localmente.

Riecco Ibra?

E’ dunque il giorno della verità. Quello in cui avremo la conferma ufficiale del ritorno a disposizione di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese per poter giocare gli ottavi della Champions League, dovrà essere inserito in rosa entro oggi. Con chi verrà sostituito? E’ una domanda che in queste ore si stanno davvero facendo tutti. Gli indizi portano a Ballo-Toure vista la possibilità di schierare Sergino Dest anche sulla sinistra ma non sono escluse sorprese.

Da capire se l’infortunio di Ismael Bennacer e il passaggio al 4-3-, poi, non porterà mister Pioli a fare altre considerazioni, inserendo in rosa anche Vranckx, magari al posto di un attaccante. In questo caso a rischiarare sarebbe Messias.

Il punto su Maignan

Discorso diverso è quello che riguarda Mike Maignan. Come abbiamo imparato in questi anni, il portiere può essere sostituito a 24 ore dal match. L’inserimento dell’ex Lille, chiaramente, può avvenire solamente per il portiere non formato localmente, dunque, con Ciprian Tatarusanu.

E’ chiaro che l’inserimento immediato di Maignan sarebbe un segnale più che positivo, che farebbe pensare ad un recupero imminente.