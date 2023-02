Inter-Milan, designato l’arbitro Davide Massa: i precedenti

Ufficiale il nome dell’arbitro che dirigerà il derby di campionato Inter-Milan: scopriamo la designazione fatta dall’AIA.

Il Milan vive un periodo di crisi seria e domenica sera proverà a uscirne battendo l’Inter. Non vince da ben sei partite, considerando anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Trionfare nel derby sarebbe molto importante.

La squadra di Stefano Pioli è stata sconfitta nettamente 3-0 da quella di Simone Inzaghi nel match di Supercoppa disputato a Riyad, in Arabia Saudita. Sulla carta, dovrebbe esserci una grande voglia di riscatto e l’allenatore rossonero si aspetta una reazione di orgoglio a quel KO e a quelli successivi contro Lazio (0-4) e Sassuolo (2-5).

Purtroppo Ismael Bennacer non sarà della partita e si tratta di una grave assenza, che si unisce a quelle di Mike Maignan e Fikayo Tomori. Ovviamente, neanche Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi saranno a disposizione. Invece, Sergino Dest è tornato ad allenarsi in gruppo e potrà essere convocato.

Serie A, designato l’arbitro di Inter-Milan

Domenica sera ad arbitrare Inter-Milan ci sarà Davide Massa, è lui il nome scelto dall’Associazione Italiana Arbitri per il big match. Il 41enne nato a Imperia ha diretto già 183 partite in Serie A e diversi match anche in ambito internazionale, quindi ha grande esperienza. Questo sarà il primo derby di Milano per lui.

Massa ha 24 precedenti con l’Inter e il bilancio è il seguente: 15 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. L’unico precedente di questa stagione risale al 1° ottobre 2022, quando i nerazzurri vennero sconfitti 1-2 a San Siro dalla Roma.

L’arbitro ligure ha anche 17 precedenti con il Milan: 6 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. In questa Serie A ha diretto due volte i rossoneri: il 16 ottobre 2022 nella vittoria 1-2 sul campo dell’Hellas Verona e l’8 gennaio 2023 nel pareggio di San Siro con la Roma per 2-2. Prima ancora aveva arbitrato quel Milan-Napoli 0-1 del 19 dicembre 2021 in cui venne annullato un gol a Franck Kessie per “fuorigioco geografico” di Olivier Giroud.

A completare la squadra di Massa domenica sera ci sarà la coppia di guardalinee Bindoni-Imperiale e il quarto uomo Simone Sozza. In sala VAR presenti Paolo Silvio Mazzoleni e come assistente Michael Fabbri. Da ricordare che in Serie A dal girone di ritorno è previsto il fuorigioco semi-automatico.