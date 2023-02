Milan, l’indiscrezione sull’acquisto mancato: “Voleva i rossoneri, ma c’erano altre priorità”

Arriva l’indiscrezione su un obiettivo di mercato che sarebbe stato accennato e si sarebbe anche potuto completare durante l’ultima sessione invernale.

Il Milan ha chiuso la sessione di mercato di gennaio 2023 con quasi un nulla di fatto. Zero cessioni onerose, rosa praticamente identica alla prima parte di stagione e tifosi insoddisfatti.

L’unico arrivo è stato quello di Devis Vasquez, portiere semi-sconosciuto ma molto promettente che arriva dal Sud America, ma non certamente per giocare immediatamente titolare.

Chi si aspettava rinforzi, in particolare nel reparto d’attacco, è rimasto deluso e fermo al palo. Eppure il Milan aveva la possibilità di approfondire e chiudere una trattativa per un calciatore che, da tempo, è considerato un pupillo del club rossonero. Ma alla fine non se n’è fatto nulla.

Saint-Maximin al Milan, si poteva fare: il parere dell’intermediario

Al Milan sono stati accostati in particolare due profili per l’attacco: prima Nicolò Zaniolo, il chiacchieratissimo attaccante della Roma finito fuori rosa per via della sua decisione di lasciare il club improvvisamente. Poi il giovanissimo Dario Osorio, cileno considerato in patria l’erede di Alexis Sanchez.

Ma Paolo Maldini ha sondato anche la situazione di un altro attaccante che avrebbe fatto comodo, tecnicamente e tatticamente. Ovvero Allan Saint-Maximin, esterno offensivo del Newcastle che il Milan segue fin dai tempi in cui militava in Ligue 1 e lo considera un prospetto davvero importante.

Per qualche giorno c’è stata la concreta possibilità che Saint-Maximin potesse diventare un obiettivo concreto del Milan. Lo ha rivelato Fabrizio Ferrari, noto agente ed intermediario interpellato da DAZN: “Ammetto che tra le parti c’è stata qualche chiacchierata, anche se non si è arrivati mai alla possibilità reali di vedere Saint-Maximin al Milan. Il motivo? Loro avevano altre priorità a gennaio. Però il ragazzo avrebbe gradito, come si da a dire di no ad un club come il Milan?“

Dunque Ferrari fa capire che una porta aperta, almeno da parte del calciatore, per il passaggio a gennaio al Milan c’era eccome. Ma le difficoltà incontrate da Maldini e Massara ad operare sul mercato invernale hanno allontanato questa opzione.

Saint-Maximin, cifre e contratto dell’attaccante francese

Allan Saint-Maximin gioca attualmente nel Newcastle, ma non sempre come titolare fisso. Inoltre nella stagione in corso è fermo ad una sola rete in Premier League, numeri che dunque lo pongono non più al centro del progetto.

Valutato circa 40 milioni fino a qualche mese fa, Saint-Maximin potrebbe però cambiare aria a breve, in vista della sessione estiva di mercato. Il Newcastle avrebbe a gennaio preso in considerazione anche l’opzione di una cessione in prestito.

Il suo stipendio certamente non è basso, visto che percepisce 5,5 milioni all’anno. Ma con il Decreto Crescita il Milan, o altri club italiani, potrebbero anche ammortizzare i costi.