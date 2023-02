Milan, maglia away 2023-2024: sorpresa mai vista (FOTO)

Prime immagini per la seconda maglia del Milan, quella da trasferta, in vista della stagione 2023-2024. Il tutto ancora realizzato dallo sponsor Puma.

In queste settimane già si comincia a parlare dei kit e delle maglie del Milan in vista della prossima stagione. Pur mancando ancora diversi mesi alla fine dell’annata sportiva attuale, giungono le prime indiscrezioni.

Nei giorni scorsi alcuni siti web hanno lanciato a sorpresa le immagini della prima maglia Milan per il 2023-2024. Una rivoluzione completa rispetto alla classica casacca rossonera a righe verticali. Come si evince dai rumors, la Puma (sponsor tecnico confermatissimo) punterà sulla predominanza del rosso e con varie sfumature scure sul petto, senza le classiche bande verticali.

Nelle scorse ore sono state invece svelate le immagini del kit da trasferta, quelle della seconda maglia che il Milan indosserà nella prossima stagione. Anche in questo caso la Puma starebbe puntando su qualcosa di mai visto in precedenza.

Seconda maglia Milan: si passa dal bianco all’argento

Intanto la rivoluzione della maglia da trasferta 2023-2024 comincia dalla colorazione di base. Se quest’anno, come di consueto, il Milan sta indossando una divisa bianca come seconda maglia, nella stagione che verrà si passerà ad una tonalità più argento.

Come rivelato dalle immagini, accurate al 90%, presentate da Footyheadlines.com, sarà una divisa argentata. La particolarità è che Puma per il design di base si è ispirata alla città di Milano e in particolare al famoso marchio di moda italiano Gucci. Da qui le cromature sottofondo della divisa che richiamano il prestigioso brand, molto ambito e battuto nella capitale italiana della moda.

Il richiamo ai colori storici rossoneri è presente con una banda verticale unica, che fonde le suddette colorazioni e che si estende sul lato sinistro della maglia, dalla spalla fino al bordo inferiore. Un piccolo richiamo alla maglia Adidas del Milan stagione 2011-2012, quando la casacca da trasferta presentava una striscia rossonera molto simile.

Altri dettagli particolari: il logo Milan presente sulla banda rossonera sarà innovativo e stilizzato, diverso dal consueto stemma attualmente presente sulle maglie e anch’esso in color argento. Monocromatica anche la presenza del nuovo logo Puma sulla parte destra del petto e del main sponsor. In questo caso al posto della dicitura “Emirates Fly Better” vi sarà la scritta “Dubai Fly Best”, presumibilmente in onore degli accordi commerciali tra il Milan ed il ricchissimo centro degli Emirati Arabi.

Quando saranno presentate ufficialmente le nuove maglie

In questi giorni i siti specializzati stanno, come accade ogni anno, fornendo le indiscrezioni sulle nuove casacche da gara per la stagione che verrà, tenendosi sempre un margine di errore possibile.

Ma il Milan dovrebbe presentare tali divise verso il termine della stagione, lanciandole sul mercato prima dell’estate così da dare la possibilità ai tifosi più appassionati di pre-ordinarle sul sito ufficiale. Inoltre sia la prima che la seconda maglia 2023-2024 potrebbero essere indossate da Giroud e compagni nelle ultime partite della stagione in corso.