ML – Infortunio Bennacer, lesione di lieve entità: l’esito dei controlli

Le ultimissime notizie su Ismael Bennacer. Ecco come sta il centrocampista algerino del Milan dopo i controlli medici per l’infortunio muscolare.

Il Milan non vive un buon periodo a livello sia di risultati che di infortuni. Oltre a soffrire per un calo clamoroso dal punto di vista delle prestazioni, la squadra di Stefano Pioli non se la passa bene in infermeria.

L’ultimo a fermarsi durante la scorsa settimana è stato Ismael Bennacer. L’algerino ha già saltato il match contro il Sassuolo, per poi rivelare un infortunio muscolare alla coscia sinistra, che di fatto pare toglierlo di mezzo dal derby di domenica.

Oggi Bennacer ha effettuato presso il centro di MilanLab i controlli strumentali per valutare l’entità dell’infortunio accusato giorni fa e che ha fatto preoccupare tutti in casa Milan.

Fortunatamente l’esito, annunciato da poco dal Milan, è meno spaventoso del previsto. Infortunio di lieve entità al bicipite femorale per il numero 4 algerino, che però salterà il derby.

“La risonanza magnetica al bicipite femorale della gamba sinistra di Bennacer ha evidenziato una lesione muscolare di lieve entità. Il centrocampista verrà ricontrollato la prossima settimana”. Non prolungato dunque lo stop di Bennacer, che spera magari di recuperare in tempo per Milan-Torino di venerdì 10 febbraio.