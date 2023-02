ML – Milan, Bakayoko ha deciso di restare: vuole aiutare la squadra

La redazione di MilanLive.it ha appreso notizie fondamentali in merito alla permanenza di Tiemouè Bakayoko al Milan. Il giocatore ha un obiettivo!

Il Milan ha provato nella sessione invernale di mercato a disfarsi di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista francese, non è una novità, rappresenta un esubero della rosa di Stefano Pioli ormai dall’estate scorsa. Legato ai rossoneri da un prestito biennale, non ha mai dimostrato di essere all’altezza del progetto Milan. L’allenatore ha provato a dargli qualche chance la scorsa stagione, senza però ottenere risultati positivi.

Bakayoko è apparso molto indietro dal punto di vista fisico, e inappropriato tatticamente agli schemi di Pioli. Nell’accordo col Chelsea c’è un obbligo di riscatto condizionato al numero di presenze del giocatore, fissato intorno ai 20 milioni di euro. Non è un caso che Timo non conta alcun minuto in campo questa stagione. Il Milan ha dimostrato di avere le idee chiare sul suo conto, e per questo ha provato a cederlo l’estate scorsa e anche nel mese di gennaio.

Le offerte non sono di certo mancate!

Bakayoko, il pressing dell’Adana Demirspor

Tiemouè Bakayoko rappresenta inevitabilmente un grosso peso per il Milan. Fa numero e basta, e per lo più occupa un spazio rilevante nel monte ingaggi. Guadagna circa 3 milioni di euro a stagione, praticamente soldi buttati al vento dato che il giocatore non è mai impiegato sul campo. Lo abbiamo visto impegnato soltanto in gare non ufficiali, come le amichevoli estive ed invernali di dicembre. L’anno scorso si erano fatte avanti Valencia e Galatasaray, questo inverno Adana Demirspor, Cremonese e Lione.

Timo ha sempre fatto un tira e molla nelle varie trattative. Quasi convinto, ma poi ha sempre deciso di restare in rossonero. A gennaio è stato soprattutto il club turco dell’Adana Demirspor a far i salti mortali per acquistarlo. Ma nulla da fare! La trattativa si era interrotta intorno fine gennaio, per poi riaccendersi l’ultimo giorno di mercato. E’ stato affermato che sono mancati i tempi tecnici per concludere il trasferimento. In realtà, la nostra redazione ha raccolto informazioni differenti. E’ il giocatore che ancora una volta ha deciso di dirottare l’offerta e rimanere al Milan.

Tutti i dettagli.

Bakayoko, la scelta è sua: un solo obiettivo

MilanLive.it è venuto a conoscenza del fatto che è stato Tiemouè Bakayoko a decidere di rimanere al Milan. L’unico suo obiettivo è quello di finire la stagione nel miglior modo possibile, aiutando in tutto e per tutto la squadra. A quanto sembra, il club rossonero è stato contento di questa sua scelta piena di motivazione e volontà di far bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tiemoué Bakayoko 14 🇫🇷🇨🇮💍 🕋 (@bakayoko_official14)



L’Adana Demirspor, che aveva tutte le intenzioni di portarlo in Turchia, ha agito con la massima professionalità, facendo di tutto per agevolare la trattativa in un clima di massima collaborazione. Ma non è bastato, dato che i piani di Bakayoko erano ben altri. Riuscirà a rilanciarsi in questi ultimi sei mesi? Ma soprattutto, Stefano Pioli troverà il modo per ridargli spazio? Al momento sembrano ipotesi davvero remote, ma il francese è stato mantenuto nella lista. Quindi, nulla è escluso e potrebbero esserci importanti sorprese in questa seconda parte di stagione.