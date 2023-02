ML – Milan, il punto sugli infortunati: in due puntano il Tottenham

L’aggiornamento sugli infortunati in casa Milan. Il club rossonero spera di recuperare a breve tutti i calciatori recentemente indisponibili per problemi muscolari o interventi.

Il Milan vive un periodo a dir poco complicato. La squadra di Stefano Pioli, oltre ad aver abbandonato le aspirazioni di vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, deve mantenere quanto meno il piazzamento Champions.

Urge certamente una scossa, un risultato positivo e brillante che possa riportare energia e fiducia ad un ambiente al momento col morale sotto terra.

Ma servirebbe a Pioli anche recuperare i tanti calciatori attualmente indisponibili. Coloro che fanno ancora parte della lista infortunati e che nelle ultime settimane hanno dato forfait per rispettivi problemi, lasciando in difficoltà Giroud e compagni.

Le ultime da Milanello: Maignan e Tomori puntano il Tottenham

Arrivano intanto le ultimissime news da Milanello proprio riguardo l’infermeria, che resta ad essere piuttosto piena anche in vista del derby di domenica contro l’Inter.

Purtroppo pare che Pioli difficilmente recupererà qualcuno degli acciaccati in tempo per il big match di San Siro. Ma arrivano notizie confortanti quanto meno in vista della Champions League, ovvero di Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale prevista per il 14 febbraio.

Sia Fikayo Tomori che Mike Maignan potrebbero tornare a disposizione per la Champions. L’inglese salterà per precauzione le prossime sfide e punta il Tottenham, mentre il portiere spera in una convocazione per il 14 del mese, ma non è escluso che possa tornare tra i pali solo per la trasferta successiva di Monza.

Zlatan Ibrahimovic anche fa passi avanti. Buone news per l’attaccante 41enne che spera di diventare l’uomo in più del Milan nella seconda parte di stagione. Ibra vorrebbe esserci già venerdì 10 febbraio, quando i rossoneri ospiteranno il Torino in campionato. Così da essere pronto e arruolabile per il duello d’andata con gli Spurs di Antonio Conte.

Domani si avranno aggiornamenti invece su Ismael Bennacer, il regista algerino fermatosi prima del match perso contro il Sassuolo per un problema muscolare. La lesione al bicipite femorale andrà valutata approfonditamente prima di sciogliere una diagnosi ed i rispettivi tempi di recupero.

Infine poche novità sul fronte Alessandro Florenzi. L’ex terzino della Roma è ancora alle prese con il recupero post-intervento al tendine della coscia sinistra svolto ad ottobre in Finlandia. Sembra che ci vorranno ancora settimane prima di rivedere il numero 25 di nuovo in rosa.

Le possibili scelte di Pioli per il derby

Dunque Pioli dovrà schierare domenica sera un Milan ancora privo di tutti gli elementi qua sopra elencati, anche se dovrebbe tornare ad utilizzare, almeno dalla panchina, Sergino Dest.

Contro l’Inter si pensa seriamente ad un ritorno al 4-3-3, il primo modulo che Pioli utilizzò da allenatore del Milan. Le scelte di formazione sembrano dunque quasi scontate.

Tatarusanu tra i pali, Calabria e Theo Hernandez terzini con Kalulu e Kjaer al centro della difesa. Centrocampo a tre con Tonali e Krunic sicuri del posto assieme a uno tra Pobega e Vranckx. Infine tridente formato da Messias, Giroud e Leao.