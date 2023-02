Nicolò Zaniolo esce allo scoperto: “Fake news”, clamorosa apertura

Nicolò Zaniolo si è esposto in prima persone dopo tutte le notizie uscite sul suo conto negli ultimi giorni. Il giocatore ha smentito tutto…

Il Milan ha avuto un solo grande obiettivo in questo mercato di gennaio, probabilmente! Un desiderio piùche altro, che porta il nome di Nicolò Zaniolo. Paolo Maldini e Frederic Massara, dopo la notizia della messa sul mercato del giovane talento, si sono subito mobilitati. Zaniolo piaceva da parecchio tempo al duo dirigenziale, che lo hanno considerato come innesto funzionale al progetto giovane del Milan di Pioli.

Sappiamo bene com’è andata a finire la trattativa tra rossoneri e giallorossi, in un nulla di fatto! La Roma ha rifiutato l’offerta del Milan di prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. I capitolini sono sempre rimasti fermi sulla volontà della cessione sicura e garantita di Nicolò, quindi o acquisto a titolo definitivo, o con obbligo senza condizioni. Il Bournemouth è stato l’unico club ad offrire alla Roma le condizioni richieste, ma Zaniolo ha rifiutato la destinazione inglese per una serie di ragioni anche lecite.

Alla fine, dunque, nonostante le tentazioni dalla Premier, con anche Leeds e Everton interessate, il talento azzurro è rimasto nella capitale italiana, tra la delusione e la rabbia di più schieramenti. In primis quello rossonero e quello giallorosso. Sono circolate tantissime voci negli ultimi giorni sul conto di Zaniolo, che ha rischiato anche a livello personale gravemente. Si è detto soprattutto della totale rottura tra lui e la Roma.

Roma, rottura con Zaniolo?

Dopo il rifiuto al Bournemouth, è stato affermato da più fonti che la Roma avesse totalmente posto Nicolò Zaniolo fuori dal progetto di Josè Mourinho. Niente più convocazioni e gare ufficiali dunque. C’è stato anche molto clamore attorno al presunto allenamento saltato dal giocatore appositamente e senza il permesso di quello che è ancora e nonostante tutto il suo club. Insomma, un periodo di caos assoluto per il 23enne, il quale ad inizio gennaio aveva comunicato la sua unica volontà di lasciare la Roma e trovare un nuovo club.

Un odio spropositato si è abbattuto sul giovane, con i tifosi giallorossi inferociti per il “tradimento”. E’ stata sconcertata la notizia dell’aggressione nella notte a Zaniolo, alla quale abbiamo accennato poc’anzi. Un gruppo di supporters giallorossi hanno infatti minacciato il giocatore e alcuni suoi familiari, provocando un certa paura e frustrazione. Il mercato però si è chiuso, e non è ancora chiaro il futuro prossimo di Nicolò, come insomma passerà i restanti sei mesi nella Capitale.

Intanto è intervenuto il giocatore in persona a chiarire la sua posizione. Cruciale la sua lettera all’ANSA, dove smentisce tanto di quanto si è detto sul suo conto nelle ultime settimane.

La lettera di Zaniolo

Di seguito la lettera completa di Zaniolo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zaniolo (@nicolozaniolo)



“Sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere. Sono arrivato a Roma da sconosciuto e Roma e i romanisti mi hanno accolto come uno di loro. Mi hanno trasmesso fiducia, coraggio e affetto nei momenti terribili e bui degli infortuni. A Tirana, con quel gol, sentivo di aver ricambiato tutto ciò che avevo ricevuto, contribuendo a regalare una gioia indimenticabile a tutti i romanisti.

”A 23 anni ho vissuto esperienze che molti miei colleghi non vivono in un’intera carriera: cadere, rialzarsi, cadere di nuovo, rialzarsi ancora, vincere. In questi ultimi mesi ho attraversato un periodo delicato, in cui risultava difficile capire quale sarebbe stato il mio futuro professionale. Mi sono però sempre impegnato sul campo e in allenamento con la massima professionalità”, ha aggiunto il giocatore

“Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato. Non mi era mai successo e mi sono spaventato molto. Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma“.