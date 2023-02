Sky – Lista Champions: un solo cambio, Maignan out per adesso

Ufficializzata la lista Uefa del Milan per la seconda parte di stagione. I rossoneri hanno presentato i nomi dei calciatori per la Champions non senza qualche sorpresa.

La tanto attesa lista Uefa del Milan è stata ufficializzata poco fa. Ovvero i nomi dei calciatori rossoneri che saranno abili e disponibili per la seconda fase della Champions League.

Stefano Pioli era chiamato entro le ore 24 del 2 febbraio a presentare tale lista, che il club rossonero ha presentato da pochi minuti. Non mancano comunque le sorprese in casa Milan.

Un solo cambio effettivo rispetto alla lista iniziale presentata a settembre. Ovvero il centrale Malick Thiaw è stato inserito dopo l’esclusione iniziale. A fargli posto un altro degli acquisti estivi: il terzino Sergino Dest, attualmente in prestito dal Barcellona.

Ancora out Mike Maignan per infortunio. Ma come da regolamento Uefa, il portiere francese potrà rientrare a disposizione sostituendo Ciprian Tatarusanu anche in corso d’opera.

Infine da segnalare la conferma dell’assenza di Zlatan Ibrahimovic in Champions. Nonostante Ibra sia dato come vicino al rientro, non potrà aiutare la squadra di Pioli negli ottavi della competizione europea contro il Tottenham.