Sky – Milan, niente hotel in vista del derby: si parte da Milanello

Arrivano importanti novità da Sky Sport in vista del derby di domenica.

Domenica 5 febbraio il Milan è atteso in campo a San Siro in un match che sa di crocevia. C’è l’ennesimo derby da disputare, il terzo della stagione. La posta in palio è molto alta, in ottica Champions League ovviamente. Dopo la disfatta dei rossoneri contro il Sassuolo, e la vittoria dei nerazzurri contro la Cremonese, c’è stato il famigerato sorpasso in classifica. Abbiamo visto come la situazione sia molto combattuta quest’anno in ottica quarto posto.

Il Napoli è in volata, ma le squadre sotto sono tutte in lotta per un posto nella Champions League dalla prossima stagione. L’Inter è ora a 40 punti, il Milan a 38. Al pari dei rossoneri ci sono Lazio a Atalanta, mentre la Roma è distante solo un punto (37). Il derby di domenica potrà dire tutto e nulla, ma è chiaro che per il Diavolo sarà di fondamentale importanza. La squadra di Stefano Pioli è reduce da un periodo di buio e depressione. Risultati pessimi, squadra spezzata, e un allenatore che fa fatica a ritrovare il dialogo coi suoi.

A San Siro contro l’Inter sarà cruciale, per dimostrare di esserci ancora e comunque, e di essere affamati di vendetta e risultati positivi. In vista del derby, Stefano Pioli sta pensando di attuare qualche cambiamento importante alla sua formazione.

Milan, finalmente si cambia?

Il Milan delle ultime uscite è stato un Milan di cristallo. E’ bastato poco, troppo poco, per colpirlo e affondarlo. Diciotto gol subiti nelle ultime sette partite. La difesa e la porta piangono terribilmente! C’è forse qualcosa a livello tattico che va sistemato dato il periodo di forma non ottimale. Come a dire: Pioli deve coprirsi un pò di più per evitare disastri! Ed è proprio quello che annunciato il mister dopo la sconfitta amara contro il Sassuolo a San Siro.

Ci sarà probabilmente un cambio modulo. Dal classico 4-2-3-1, che non garantisce una copertura e delle misure consone, al 4-3-3, che può permettere una migliore fase d’interdizione e difesa. Mancheranno Fikayo Tomori e Ismael Bennacer. Probabilmente vedremo dunque in difesa Kjaer o Gabbia al posto di Fik, e una mediana composta da Tonali, Krunic e Pobega. Al momento sono solo supposizioni, ma dall’ambiente di Milanello filtrano novità che vanno tutte in questa direzione.

Intanto il Milan ha svolto oggi il suo allenamento mattutino. Da Sky Sport filtra una notizia importante!

Milan, no all’hotel: si parte da Milanello

Manuele Baiocchi, intervenuto a Sky Sport, ha spiegato che il Milan ha preso un’importante scelta in vista del derby della Madonnina. La squadra, infatti, non passerà come sempre fatto la domenica mattina in un hotel nei pressi della zona Lotto di Milano. Ma ha deciso di trascorrere la notte del sabato a Milanello, come il resto della giornata di domenica. Per poi partire per San Siro nel pomeriggio.

Un modo, probabilmente, per trasmettere maggiore compattezza ed empatia alla squadra, che mai come in questo momento ha bisogno di ritrovarsi!