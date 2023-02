Carlo Laudisa e il caso Leao: “Ci sono tre macigni”, e su Zaniolo…

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa si esprime sul caso Leao: “Ci sono tre macigni”. Il bilancio del mercato del Milan

E’ ufficialmente terminata la sessione invernale di calciomercato, e come da prassi del “giorno dopo” è ovviamente tempo di bilanci. Il mercato del Milan è stato pressoché nullo, con nessuno scossone a movimentare la rosa di Pioli né in entrata né in uscita.

I rossoneri, però, sono stati certamente protagonisti di queste settimane sulle pagine dei giornali. Ha infatti tenuto banco la possibile trattativa per l’arrivo di Nicolò Zaniolo a Milano. Il giocatore, in rotta con la Roma, ha acceso le ultime settimane di mercato, ma con il passare dei giorni la pista che portava al Milan si è nettamente raffreddata. Troppo alta la richiesta della Roma per liberarlo adesso. Discorso dunque (se sarà) rimandato.

A movimentare gli ultimi giorni di calciomercato è stata però la querelle sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese sta discutendo un complicato rinnovo del contratto con il Milan in scadenza nel 2024. La Gazzetta dello Sport aveva lanciato la bomba di eventuali problemi tra le parti dovute alla presenza o meno di una clausola che consentirebbe al giocatore di lasciare i rossoneri più agevolmente. Notizie poi seccamente smentite dal Milan, che ha negato qualsiasi rottura con l’entourage del giocatore e ha confermato il proseguimento del dialogo, versione poi confermata anche dal versante del calciatore.

Carlo Laudisa: “Nel rinnovo di Leao sono presenti tre macigni”

Si è parlato del calciomercato rossonero e delle due “telenovele” che pur senza finale hanno tenuto incollati i tifosi anche nel corso della trasmissione calciomercato.it in onda su TVPlay. Ospite della trasmissione è stato Claudio Laudisa

Il giornalista della Gazzetta ha parlato ovviamente anche del rinnovo di Leao, ricostruendo quanto avvenuto nelle ultime settimane. Laudisa ha rivelato che la sensazione data dal Milan fosse che la deadline fosse stata fissata per il 31 Gennaio. “In queste settimane i contatti sono stati improduttivi” ha spiegato.

Secondo Laudisa, ci sarebbero tre grandi ostacoli al rinnovo di Leao, tre “macigni”, come da lui stesso definiti. Una è appunto la clausola, che la famiglia del giocatore vorrebbe dimezzare ad ottanta milioni. Ci sarebbe poi il problema della clausola allo Sporting. “Per il team del giocatore è il Milan che deve pagare, ma i rossoneri parteciperebbero con un anticipo rispetto all’aumento previsto”. Il giornalista ha comunque difeso la posizione della Gazzetta e del diritto di cronaca “In vista del derby è legittimo quanto fatto dal Milan e da Leao, ma anche il diritto di cronaca e la Gazzetta ha esercitato questo diritto”.