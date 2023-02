“Che succede con Sergiño Dest?”: in Spagna tanti dubbi sul terzino

In Spagna si interrogano sulla situazione e sul futuro di Sergiño Dest, terzino del Barcellona in prestito al Milan.

La carriera di Sergiño Dest non è decollata come ci si aspettava quando militava nell’Ajax ed era finito nel mirino di diverse big europee. Il Barcellona aveva superato la concorrenza del Bayern Monaco e si era assicurato il terzino per circa 21 milioni di euro.

L’esperienza in maglia blaugrana non è stata esaltante e l’arrivo di Xavi non lo ha aiutato ad avere più spazio. L’allenatore non lo riteneva funzionale al suo progetto e ha informato la dirigenza che poteva tranquillamente cederlo nella scorsa finestra estiva del calciomercato. Nessuna offerta arrivata aveva soddisfatto il Barça, poi nel finale c’è stato l’accordo con il Milan.

Trovatosi improvvisamente con Alessandro Florenzi gravemente infortunato, il club rossonero è corso ai ripari prelevando in prestito con diritto di riscatto il classe 2000 americano. Un’operazione last minute per dare a Stefano Pioli un sostituto dell’ex Roma, che è ancora ai box.

Calciomercato Milan, in Spagna si interrogano sulla situazione di Dest

Oggi il sito web del quotidiano spagnolo Sport titola “Che succede con Sergiño Dest?“. Nell’articolo viene spiegato che il giocatore sta vivendo una stagione complicata. Anche se il Milan sembrava una buona destinazione per il suo rilancio, l’ex Ajax non sta brillando.

Viene posto l’accento anche sul fatto che Dest sia stato tolto dalla lista UEFA per la fase a eliminazione diretta della Champions League. Pioli al suo posto ha inserito un difensore centrale, Malick Thiaw. Un segnale della non completa fiducia nel calciatore, ma anche dell’esigenza dell’allenatore di avere un centrale in più a disposizione.

Il terzino americano finora ha messo insieme 14 presenze per un totale di 635 minuti, giudicati pochi da Sport.es. Ad oggi sembra improbabile che il Milan eserciti il diritto di riscatto e investa 20 milioni di euro per comprare il cartellino a fine stagione. Il Barcellona rischia di doversi riprendere il giocatore e di dovergli trovare un’altra sistemazione nel prossimo calciomercato estivo. Da ricordare lo stipendio da 3,5-3,8 milioni netti annui, fattore importante.