Firma immediata col Milan: conferme totali

Le ultime sulla trattativa che dovrebbe avere la fumata bianca nei giorni prossimi. Ecco come stanno le cose: il punto della situazione

Il calciomercato è andato in archivio martedì scorso, con il solo acquisto di Devis Vasquez. Il Milan ha deciso di non investire a gennaio, rimandando gli acquisti alla prossima estate.

Con la sessione invernale chiusa, Paolo Maldini e Frederic Massara nei prossimi giorni si potranno concentrare totalmente sulle trattative per i rinnovi così da avere un quadro ben definitivo in Primavera in vista di luglio.

Dopo la fumata bianca per Ismael Bennacer, che ha firmato un ricco contratto, da poco più di 4 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2027, la dirigenza rossonera è indirizzata a chiudere anche per Olivier Giroud e Rafael Leão.

Per quanto riguarda il portoghese, la trattativa, nonostante la volontà delle parti di arrivare a dama, potrebbe andare per le lunghe. Per il francese, invece, siamo ormai sul rettilineo finale, quello che porta alle firme sui contratti. Arrivano così sempre più conferme in merito al fatto che i prossimi giorni di febbraio potrebbero essere quelli giusti.

Olivier Giroud è dunque in attesa di una chiamata da parte del Milan. Il francese vuole solo la squadra rossonera e quanto successo a gennaio ne è una prova.

Parla l’agente

L’agente, Vincenzo Morabito, intervenuto ai microfoni di calciomercato.it in onda su TVPlay, ha confermato la volontà dell’ex Chelsea

“Posso solo dire che non ha mai pensato di andare via dal Milan. C’è un bel rapporto con il club e con i tifosi. Quello che viene fuori dall’Inghilterra sono situazioni che vorrei evitare di commentare. C’è un contratto fino a Giugno. Il Milan stesso non ha mai preso in considerazione di separarsi dal giocatore. Fa sempre piacere che un giocatore dato quasi per finito a quest’età va al mondiale e fa 4 gol. In campionato sta dando molto, lo scorso anno è stato decisivo e ha dato tanti punti al Milan. Fa gol sempre pesanti. Ora c’è il derby e vediamo cosa succede. Lui ha sempre fatto bene contro l’Inter.

A Morabito è poi stato chiesto se dopo il derby può arrivare il rinnovo: “Non dipende da lui”, ha risposto, tagliando corto e sorridendo, l’agente.

Cifre

Anche Sportmediaset conferma che la firma di Giroud con il Milan può arrivare dopo il match contro l’Inter. Il francese è pronto a siglare un nuovo contratto, verosimilmente, annuale a circa 3,5 milioni di euro netti a stagione. Possibile l’inserimento di un’opzione per un ulteriore anno. Non ci resta dunque che aspettare. La fumata bianca è davvero vicina.